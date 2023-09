OPINIÓN: La prensa ya no recibe invitaciones… o casi no

Hace años que no voy a conferencias de prensa porque normalmente alguien quiere decir algo que a nadie le interesa.

A veces voy cuando más allá de lo que digan, intuyo que puede haber otro punto de interés… o cuando tengo la asignación de ir.

En meses recientes he escuchado cada vez con mayor frecuencia, reclamos de colegas periodistas que ya no son convocados a este tipo de eventos, o bien, colegas que reclaman que al final no pudieron entrar al evento porque simplemente ya no pudieron ingresar al lugar porque el cupo se llenó.

La primera pregunta es, ¿y cómo es que se llena una conferencia de prensa si no entran las y los representantes de la prensa?

Sucede que lo llenan con “youtubers” e “influencers” de las redes sociodigitales.

Una práctica que no es nueva, que no es endémica de nuestro país, pero que el empleado más caro de la Presidencia de la República ha querido y le encanta preservar.

En esos actos llamados “mañaneras” (que no son conferencias de prensa), asisten más “youtubers” e “influencers” que periodistas; porque así lo quiere Palacio Nacional y porque a las y los periodistas profesionales poco nos interesa perder el tiempo en eso.

Sucede con mayor frecuencia en los ámbitos de los espectáculos y los deportes, pues parece que les interesa más la opinión de este grupo de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, pero no hacen periodismo.

Les interesa más generar “likes”, a que haya profesionales del periodismo que no vaya a ser la de malas y hagan preguntas incómodas o empiecen a preguntar sobre otras cosas.

Me parece innecesario que como periodistas nos enojemos porque en las conferencias se cuelen quienes cobran por hablar bien o mal de algo o alguien. No son periodistas y por lo tanto no son competencia.

Por el contrario, esto debe mostrar que quienes hacemos periodismo tenemos el reto de hacerlo mejor, de investigar en vez de sólo ir a poner las grabadoras, cámaras y micrófonos ante personas sentadas que sabemos que nos van a tirar un “choro” que no nos interesa.

Si alguien cree que necesita más a “youtubers” e “influencers” para sus “ruedas de prensa”, entonces me da la razón, las ruedas de prensa son un simple acto publicitario o propagandístico, no para informar a la sociedad.

Tal vez no se dan cuenta que engañan a las personas a las que quieren impactar, cuando tienen que pagarle a generadores de contenidos digitales para que les alaben o digan que hacen las cosas bien (esto incluye al presidente). Por eso el periodismo es muy necesario.