Salud Digna en Puebla es una de las alternativas médicas dentro del estado, la cual es bastante accesible para la población que no cuenta con un seguro médico o que no cuenta con los suficientes recursos económicos para poder acudir a un hospital particular.

Salud digna en Puebla

¿Cuándo abrió salud digna su sucursal en Puebla?

La primera sucursal en Puebla abrió en Febrero de 2015, cuando Moreno Valle era el Gobernador del estado.

Salud digna en Puebla sucursales

Dentro del estado de Puebla, se encuentran 6 sucursales de salud digna, las cuales son las siguientes:

Salud digna Av 2 poniente

Dirección: Av 2 Pte 909, Centro histórico de Puebla, 72000

Teléfono: 222 232 4709

Horario de atención: Lunes a Viernes 6:00 -7:00/ Sábado 6:00-5:00/ Domingos de 7:00-2:00

Salud digna CAPU

Dirección: Blvrd Nte 3860, Las Cuartillas, 72050

Teléfono: 222 232 4709

Horario de atención: Lunes a Viernes 6:00 -7:00/ Sábado 6:00-5:00/ Domingos de 7:00-2:00

Salud digna Xilotzingo

Dirección: Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu 26, Zavaleta, 72594

Teléfono: 222 232 4709

Horario de atención: Lunes a Viernes 6:00 -7:00/ Sábado 6:00-5:00/ Domingos de 7:00-2:00

Salud digna Xonacatepec

Dirección: Blvd. Xonacatepec 174, entre Avenida de Las Rosas, Margaritas, 72310

Teléfono: 222 232 4709

Horario de atención: Lunes a Viernes 6:00 -7:00/ Sábado 6:00-5:00/ Domingos de 7:00-2:00

Salud digna 24 Norte

Dirección: Calle 24 Nte. 6, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 41, Resurgimiento Cd. Nte, 72373 Puebla

Teléfono: 222 232 4709

Horario de atención: Lunes a Viernes 6:00 -7:00/ Sábado 6:00-5:00/ Domingos de 7:00-2:00

Salud digna Av 14 oriente

Dirección: Av 14 Ote 4815, Agrícola Resurgimiento, 72370 Puebla, Pue.

Teléfono: 222 214 6107

Horario de atención: Lunes a Viernes 6:00 -7:00/ Sábado 6:00-5:00/ Domingos de 7:00-2:00

¿Cómo agendar una cita en Salud digna?

Para poder realizar una cita médica de Salud digna en Puebla, deberás acudir al sitio oficial de salud digna, elegir la sucursal más cercana de tu ubicación, seleccionar los estudios que necesitas, ver los horarios que más te convengan y procedes con el pago. Recuerda, para poder agendar citas, debes contar con un perfil de salud digna.

¿Qué estudios se realizan en Salud digna?