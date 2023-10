Luego de que la fracción parlamentaria de Morena del Congreso aprobara un recorte de 15 mil 450 millones de pesos para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, con el fin de evitar que los altos mandos tengan “privilegios”, los trabajadores del PJF, declararon un paro nacional para manifestarse y evitar la eliminación de los fideicomisos.

Dicha iniciativa asegura que, “no existe transparencia” en la administración de recursos económicos y solo es distribuido entre los mandos superiores. Esta iniciativa fue presentada por Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Mencionando que dichos fideicomisos, existen con el fin de realizar pagos de bonos, prestaciones y pensiones de los jueces. Al igual que para el apoyo para gasolina y servicios ilimitados de peaje.

En el documento presentado por el grupo parlamentario señalan que “Es absolutamente intolerable que existan prestaciones económicas de privilegio que distingan tan negativamente a un grupo muy reducido de funcionarios respecto del resto de personas que laboran en el propio Poder Judicial, no digamos respecto del resto de la población”

¿Cuáles son los fideicomisos del poder judicial que van a eliminar?

Tras lo anunciado por el grupo parlamentario de Morena, saltó a la duda sobre ¿Qué fideicomisos del poder judicial serán eliminados?

En la iniciativa planteada por Morena son un total de 13 fideicomisos; tres de ellos están relacionados con pensiones complementarias, que son montos que se suman a los que asigna por ley el ISSSTE a los funcionarios públicos, y que se encuentran en financiación con recursos de otros fideicomisos.

Pensiones Complementarias para Mandos Superiores.

Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo.

Plan de prestaciones médicas.

Manejo del producto de la venta de CD’S y otros proyectos.

Remanentes presupuestales.

Fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia.

Fideicomiso pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados.

Fideicomisos para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces.

Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en materia de justicia federal.

Fondo de apoyo a la administración de justicia.

Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas.

Fideicomiso “Fondo mixto de cooperación técnica y científica México-España”

¿Qué es un fideicomiso y su importancia con el Poder Judicial?

El fideicomiso es una herramienta financiera en los que instituciones públicas o privadas protegen sus bienes para un fin específico.

Los fideicomisos ayudan a administrar los bienes (económicos, inmuebles, acciones, derechos de pólizas de seguro) para asegurar el patrimonio.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación señaló que, de eliminarse los fideicomisos del Poder Judicial, se afectarían los derechos laborales de los trabajadores, pues están destinados a las obligaciones patronales, para resguardar recursos para la seguridad social, pensión, vivienda, cobertura y retiro.

Manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial

Debido a la iniciativa de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, los trabajadores efectuaron por segundo día consecutivo las manifestaciones, con el lema “paro nacional”.

Según los trabajadores, de aprobarse la extinción de los fideicomisos, se perderán 60 de los 100 pesos que ganan; además, impactaría en cuestión de prestaciones medicas, guarderías y bonos de sus sueldos.

¿En qué estados hay manifestaciones por la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial?

Baja California Sur, Chiapas, Estado de México Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, son los estados que se sumaron a las protestas. Las cuales posiblemente sigan hasta el día de mañana.

En la ciudad de Puebla, los bloqueos por las manifestaciones son en la vialidades del Bulevar Hermanos Serdán, en Periférico y la 25 sur.

¿Cuál es la postura del presidente Andrés Manuel sobre la eliminación de los fideicomisos del poder judicial?

Ante las declaraciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Andrés López Obrador, presidente de la República, mencionó en sus “mañaneras” que la eliminación de los fideicomisos del poder judicial, no afectará los derechos laborales de los trabajadores y que esos recursos estarán destinados a los programas sociales.

“No creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando cada vez más y ahí se tiene, es un guardadito. Se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie”

