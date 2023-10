La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de home office en México para los legisladores, la cual causó controversia y críticas.

Con un total de 375 votos a favor, 69 en contra y 10 abstenciones, los diputados federales aprobaron tener sesiones semipresenciales y tener permisos especiales para laborar bajo la modalidad de home office.

¿Por qué y quién promovió la iniciativa de home office en México para los legisladores?

La iniciativa fue promovida, principalmente por Jorge Romero, diputado del PAN y fue apoyada por el PRI, PRD, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. La única en votar fue en contra fue la bancada de Movimiento Ciudadano.

Los diputados que impulsaron la iniciativa afirman que el poder laborar desde sus hogares, los hará “más productivos”.

Además, también se busca el aprovechamiento de la tecnología para emitir votos electrónicos, videollamadas a distancia y que facilitan las sesiones en la cámara de diputados, según la panista Sonia Rocha.

Esta iniciativa ha sido criticada por los ciudadanos, pues consideran que antes de aprobar el home office para los legisladores, se debió discutir la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas por semana.

De hecho, Jorge Romero ha mencionado que “no es el momento para dicha reforma. porque considera que la reforma de reducción laboral hará a los trabajadores menos productivos.

En 2022, en el Senado de la República se propuso reducir la jornada laboral a 7 horas a las personas que tuvieran más de un año de servicio y que se les proporcionara el derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas de 12 días mínimo.

Críticas a la iniciativa de home office en México

Los principales opositores de la iniciativa de home office en México, fueron por parte del Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Máynez señaló que es “una burla para los trabajadores mexicanos” pues una de las principales diferencias del trabajo de las y los diputados, es que solo laboran durante los 7 meses que duran las sesiones ordinarias.

Además, sólo asisten dos días al Pleno, teniendo 4 meses y medio de vacaciones.

“Está votándose que los diputados no tengamos que venir, que trabajemos desde casa; eso es una vacilada. Se nos dan todas las facilidades para asistir a trabajar y ahora quieren legislar desde casa, tener todas las comodidades. Es una verdadera falta de respeto a la gente”, enfatizó el diputado Jorge Álvarez Máynez.

Tras la aprobación de la iniciativa de home office en México, Movimiento Ciudadano propuso que se ajuste el salario de los legisladores que trabajen desde casa y se hagan recortes de apoyo económico de transporte que reciben los diputados para trasladarse a la Cámara.

Por su parte, Mario Alberto Rodríguez, diputado de MC, opinó que lo justo y obvio debe ser, que los legisladores que laboren desde sus hogares tengan reducción en sus salarios y apoyos económicos.

“Sería injusto que estuvieran cobrando igual los diputados que vienen que los que no vienen. No es posible que se esté cobrando por un trabajo que no se hace, por un traslado que no hay”.

Dicha propuesta fue rechazada por Morena y sus partidos aliados, Partido del Trabajo y el Partido Verde.

En las redes sociales ciudadanos criticaron la aprobación y mencionaron que los legisladores gozan de sueldos elevados, pocos días de trabajo, la ventaja de que se les apoye para trasladarse con comodidad, mientras que la ciudadanía no tiene esos privilegios y derechos laborales.

—

POB/MMM