Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron emitir los criterios que buscan garantizar la paridad de género en la elección del 2024 y sus candidaturas.

Esto significa que, los partidos políticos deberían postular al menos cinco mujeres en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas:

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Sin embargo, lo aprobado por las Comisiones Unidas del INE deberá ser votado y ratificado por el Consejo General, para que de esa forma se garantice la postulación de al menos cinco mujeres y con ello cumplir con la paridad de género en la elección de 2024.

Se prevé que la votación sobre el proyecto de paridad de género en la elección de 2024 sea votado el jueves 19 de octubre de 2023.

Si se aprueba la paridad de género en la elección de 2024 ¿qué viene después?

En caso de ser aprobado por el Consejo General, los partidos políticos nacionales informarán al INE los criterios para garantizar la paridad de género en la elección de 2024.

Deberán dar aviso un día antes del inicio de las precampañas respectivas, así como la forma en que aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas.

De esta forma, previo a la emisión de convocatorias para procesos internos, los partidos deberán definir en qué entidades habrán de postular candidaturas de mujeres y hombres.

Las candidaturas para mujeres deben ser en estados donde exista competitividad; y no un estado donde su nivel de contienda no sea bueno; es decir, no deberían ser postuladas en estados donde los partidos políticos proyecten que perderán la elección.

Esto abre la posibilidad de que en Puebla, los partidos políticos postulen únicamente a mujeres, pues de aprobarse el proyecto de paridad, el INE mandatará a los partidos políticos locales para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección en cada gubernatura y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué quiere decir esto? Que si en la elección inmediata anterior los partidos postularon a un hombre, ahora deben postular a una mujer.

En el 2019, la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano postuló a Enrique Cárdenas; Morena, PT y Partido Verde a Miguel Barbosa; y el PRI a Alberto Jiménez Merino.

¿Qué dicen los partidos sobre la paridad de género en la elección de 2024?

Al respecto, los partidos políticos han señalado que el INE no tiene facultad para emitir estos criterios, que los partidos políticos quieren cumplir con la paridad y que se debe de tomar en cuenta que tres estados: Yucatán, Jalisco y Puebla, ya han legislado en materia de paridad en gubernaturas.

En respuesta, se mantuvo la propuesta del área técnica, con argumentos jurídicos hechos por las Consejeras y Consejeros que reforzaron la fundamentación y la motivación.

El proyecto aprobado por las comisiones del INE señala que, si bien la paridad está establecida en la Constitución federal, solo tres de nueve Estados donde habrá elección de gubernatura han legislado esa materia a nivel local: Puebla, Jalisco y Yucatán, lo que exige la intervención del árbitro electoral para subsanar el vacío normativo, de acuerdo con la propuesta.

