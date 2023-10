Contrario a lo que se piensa, en la guerra no todo se vale. Desde hace más de 100 años se han discutido las leyes internacionales de la guerra. El primer antecedente fue la convención de Ginebra en 1864, para llegar a lo que hoy se conoce como el Derecho Internacional Humanitario y las regulaciones que existen en los crímenes de guerra.

Los conflictos armados no tienen como principal objetivo atentar contra la vida de sus adversarios; las muertes son consecuencia de los medios utilizados para alcanzar su propósito real que es establecer un dominio, sin olvidar la humanidad y honor, valores marcados en el Convenio de Ginebra de 1949 y que deben ser respetados en todas las guerras.

El proyecto Global Conflict Tracker, encargado de rastrear conflictos bélicos, reconoce más de 26 levantamientos armados activos en el mundo actualmente. Por ello, es necesario conocer las normas internacionales por las que se rigen y cuáles son los conceptos correctos que se deben utilizar a la hora de referirse a estas guerras.

En 1945, a partir del Tribunal Internacional de Nuremberg se establecieron sanciones y penas frente a los incumplimientos de las leyes de guerra y sus crímenes; es decir, todas aquellas violaciones graves a las normas y usos de la guerra.

El Derecho Internacional también hace distinción en que no toda muerte de civiles o ataques en un conflicto son crímenes de guerra, por lo que esta palabra no debe ser utilizada en todas los eventos realizados a causa del enfrentamiento.

Qué son los crímenes de guerra

El artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende como crímenes de guerra los siguientes actos:

Homicidio intencional, la tortura injustificada, la deportación o el traslado ilegal, así como el confinamiento ilegal de personas, los ataques intencionados contra población civil y contra bienes civiles que no constituyen objetivos militares o asentamientos de grupos armados, así como el asesinato injustificado de prioneros de guerra.

¿Quién puede juzgar los crímenes de guerra?

Dentro del Derecho Internacional Humanitario no se establecen las penas para aquellas personas que incumplan sus normas, debido a que en primera instancia, es responsabilidad de los jueces establecer las penas en los Estados donde se cometió el crimen.

En el extremo caso de que no sea juzgado por los jueces nacionales, el Derecho Internacional Penal junto con la Corte Penal Internacional serán los encargados de juzgar los crímenes de guerra.

¿A quién se puede juzgar por crímenes de guerra?

A pesar de que la guerra es colectiva, en el Derecho Internacional Penal existe el principio de responsabilidad individual, donde se excluye a los Estados y se somete a una persona en específico, sin importar el cargo, la responsabilidad de los crímenes cometidos, es decir que incluso jefes de Estado podrían ser llevados a juicio en caso de haber ordenado los crímenes.

Un ejemplo de estos juicios es el expresidente de serbia Slobodan Milosevic, luego de ser acusado por la Corte Penal Internacional fue considerado como el primer Jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio y crímenes de guerra.

Algo destacable en esta ley es que argumentar el cumplimiento de la orden dada por un superior no sirve como eximente de la responsabilidad del autor de los crímenes de guerra.

¿Los crímenes de guerra caducan?

Contrario a las regulaciones de los Estados, en el derecho internacional, los crímenes de guerra no prescriben, es decir que no existe un límite de tiempo para realizar su investigación y juzgamiento incluso si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del Estado donde fueron cometidos

En entrevista para Poblanerías.com, la especialista en Medio Oriente y profesora del Tecnológico de Monterrey, Cynthia Jiménez de la Portilla considera que debe existir un reforzamiento en el precepto para considerar y perseguir crímenes de guerra, más allá de la intención explícita también deberían tomar en cuenta el acto en sí mismo:

“En ocasiones se llega a pensar que el fin justifica los medios, yo no pienso eso, yo creo que en el momento en el que estás transgrediendo con una intención clara la seguridad de la sociedad civil de forma violenta debemos mirarlo con perspectiva de crímenes de guerra.”

Crímenes de guerra ejemplos

Genocidio

Se refiere a la intención de destruir, en parte o en su totalidad, a un grupo étnico, religioso o nacional.

Limpieza étnica

Hace referencia a la intención de expulsar de una zona específica a miembros de un determinado grupo nacional, religioso o étnico mediante amenazas y fuerza.

Los crímenes contra la humanidad

Son violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos contra una población civil. Algunos de ellos son la tortura, los asesinatos, las desapariciones forzadas, la esclavitud, la violencia sexual, la persecución y el crimen de apartheid.

