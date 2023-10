OPINIÓN: Xóchitl Gálvez se desinfló

Palabras de un cura de pueblo a una devota muy escrupulosa: “Dios no es tan tonto como parece”.

Aforismo: Remy de Gourmont

La indígena hidalguense, la vendedora de gelatinas, la hija de un padre alcohólico, la que tiene muchos güevos, la que no quiere ni huevones, ni rateros, ni pendejos en su gobierno, la que quiere ser presidenta de México ha venido a menos.

Se empezó a desinflar. Se ha quedado sola y quienes la impulsaron están más preocupados por lograr un escaño, un puesto, una canonjía que ganar la Presidencia de la República de México.

Saben y asumen, quienes la impulsaron, que la han dejado con el paquete a ella sola y que es más importante recuperar o mantener una beca por tres o seis años.

Les ha exigido a sus partidos impulsores que “se acabó el hablar, hablar y sólo hablar, llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más”.

En sus discursos, la empresaria distinguida que ahora está convertida en política, fue clara y amenazante: “Quiero un México libre de ataduras para quienes se esfuerzan y se levantan en la mañana no sólo a hablar, sino a chambear”. Y los espantó y en ese esfuerzo la han dejado sola. No conviene alguien así para la clase política del triunvirato partidista conformado por el PRI, PAN y PRD, quienes están en el sentido contrario, hablan, hablan y hablan y no chambean.

La gente de San Cristóbal las Casas no sabe trabajar ocho horas diarias y seguidas, no están acostumbrados, afirmación que reveló el amplio y profundo conocimiento que tiene del País que quiere gobernar.

Es claro, México, a pesar de distinguirse como un País cuyo léxico es amplio y va más allá del lenguaje aprobado por la Real Academia de la Lengua, ya se cansó de escuchar las mismas ocurrencias y sus apoyadores no han entendido que la Señora necesita, le urge, capacitación, preparación, y, sobre todo, que sepa el lío en el que se metió.

Es cuánto.

