En el marco del día mundial de Diabetes, cuyo propósito es concientizar a la población sobre dicha condición, aún persiste el sesgo social y sobre los riesgos que existen en la diabetes infantil.

En México, de acuerdo a la estimación del ‘Centro Médico ABC’, hay un total de 542 mil niñas y niños, que padecen diabetes tipo 1.

En entrevista con Poblanerías.com, Jessica Chantal García, endocrinóloga pediatra, explicó que muchas veces, los pacientes con diabetes suelen ser señalados por la enfermedad; por eso, una vez que se ha diagnosticado a un infante o joven con diabetes, se les debe dar apoyo y seguimiento que son sumamente necesarios para que tenga una vida plena y saludable.

“La diabetes es una deficiencia en la síntesis de insulina, y a veces también puede ser por una afección en el funcionamiento de la insulina”, aclara. La diabetes tipo 1 se origina de manera autoinmune, mientras que la diabetes tipo 2 suele estar vinculada a una inadecuada alimentación o falta de actividad física, según la Asociación Americana de Diabetes.

¿Cómo detectar si mi hijo tiene diabetes?

Uno de los problemas más grandes, es que en muchas ocasiones no se conocen los síntomas que un niño o un joven presente al tener la condición de la diabetes, comentó.

Para la Dra. Jessica la falta de conocimiento sobre los síntomas de la diabetes infantil puede confundir a los padres; por eso, se debe poner atención si existe un aumento en la frecuencia urinaria, pérdida de peso, sed excesiva y aumento del apetito.

“Dentro de los síntomas que podemos observar es muchas ganas de hacer pipí, que eso se conoce como poliuria, pueden tener nicturia, que, es decir, se paran en las noches a hacer pipí frecuentemente, enuresis, que puede ser que les gane el pipí en la noche, en un niño que ya generalmente no le ganaba, que tengan pérdida de peso, tienen mucha sed, que eso es polidipsia, tienen mucha hambre, también conocida como polifagia.”

Sobre los problemas y complicaciones que puede traer la diabetes infantil comenta que la diabetes tipo 1, al ser autoinmune, se asocia comúnmente con otras enfermedades autoinmunes, lo que demanda una atención adicional. Además, se subraya la necesidad de buscar complicaciones como problemas renales, daño renal, problemas en los nervios y la visión, entre otros.

¿Cómo tratar correctamente la diabetes infantil?

Una vez diagnosticados, los niños con diabetes requieren apoyo en tres aspectos fundamentales: educación sobre la condición, manejo adecuado de la alimentación y administración de insulina. La Dra. Jessica destaca la importancia de la formación específica para educadores en diabetes, abordando aspectos multidisciplinarios.

La entrevista enfatiza la importancia de proporcionar educación sobre las urgencias asociadas a la diabetes, así como apoyo psicológico tanto para los jóvenes diagnosticados como para sus familias. Se resalta la relevancia de contrarrestar el impacto psicológico y social que la diabetes puede tener en los jóvenes.

“Este incluye la educación sobre la alimentación, el manejo de los carbohidratos, las porciones adecuadas de los diferentes grupos de alimentos, cómo aplicar y almacenar las insulinas, y qué hacer en caso de enfermedad” señaló. la Dra. Jessica Chantal.

Mencionó que es crucial enseñar a los jóvenes y a sus familias sobre las urgencias de los pacientes con diabetes, como las bajas de glucosa (hipoglucemia) y las altas de glucosa (hiperglucemia).

Además, se debe proporcionar información sobre cómo manejar la diabetes en el colegio y cuáles son los medicamentos necesarios para contrarrestar las bajas de glucosa.

Además de la educación física, se enfatizó la importancia del apoyo psicológico. Los jóvenes con diabetes y sus familias pueden experimentar un duelo por la pérdida de la salud y pueden sentirse rechazados en algunas escuelas y familias.

“El impacto psicológico y social de la diabetes en los jóvenes es significativo. Muchos niños pueden sentirse culpables y preguntarse qué hicieron mal cuando se les diagnostica. Las familias también pueden sentirse culpables y preguntarse si hicieron algo mal”.

Se hizo hincapié en que los jóvenes con diabetes no están limitados en lo que pueden hacer. Pueden jugar, estudiar, correr y participar en todas las actividades normales. Incluso hay nadadores olímpicos, deportistas de alto rendimiento y actores con diabetes tipo 1.

Finalmente, se subrayó la necesidad de educar a la población y de ofrecer diferentes opciones en lugares como pastelerías y restaurantes para apoyar a las personas con diabetes.

¿Cómo es vivir con diabetes tipo 1?

Gabriela, una joven de 23 años, ha vivido con diabetes tipo 1 desde los 14. Como estudiante de psicología, comparte su experiencia, destacando las dificultades que esta condición ha impuesto en su vida cotidiana.

“Me sentí muy triste, muy enojada, muy frustrada. Pensé que mi vida se había acabado, que no iba a poder hacer nada de lo que quería hacer. Me costó mucho aceptar que tenía diabetes tipo 1 y que iba a tener que vivir con ella para siempre”, mencionó que ese era su sentir al ser diagnosticada.

La joven recibió el apoyo de su familia y de su círculo de amigos, además de que acudió en múltiples ocasiones con el psicólogo y terapias nutricionales, en conjunto con sus padres.

Incluso mencionó que, alrededor de la diabetes aun existe el sesgo social sobre la diabetes,

“Muchas veces me he encontrado con personas que no saben nada de la diabetes tipo 1, que me juzgan, que me cuestionan, que me dicen que no puedo comer esto o aquello, que me hacen sentir diferente o inferior”.

