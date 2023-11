La huelga de actores de Hollywood, que duró más de tres meses y afectó a cientos de producciones de cine y televisión, llegó a su fin el pasado miércoles, cuando los sindicatos de actores y los estudios de Hollywood alcanzaron un acuerdo histórico que beneficiará a los artistas en la era digital.

¿Por qué inicio la huelga de actores de Hollywood?

La huelga comenzó a mediados de julio de 2023, cuando los actores rechazaron la oferta de los estudios de renovar el contrato colectivo que expiró el 30 de junio. Los actores exigían mejores condiciones laborales, mayor participación en los beneficios de las plataformas de streaming y de las nuevas tecnologías, como el uso de sus imágenes y voces en animaciones, videojuegos y realidad virtual.

Los estudios de Hollywood, por su parte, argumentaban que la industria estaba atravesando una crisis económica debido a la pandemia de COVID-19 y que no podían acceder a las demandas de los actores, que consideraban excesivas e inviables.

Además, acusaban a los sindicatos de actores de ser intransigentes y de perjudicar a miles de trabajadores del sector audiovisual que dependían de las producciones paralizadas.

¿Cuáles son los sindicatos involucrados en la huelga de actores de Hollywood?

Los sindicatos involucrados en la huelga de actores de Hollywood, son el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) y el Writers Guild of America (WGA, por sus siglas en inglés).

El primero representa a alrededor de 160.000 mil actores de cine y televisión, mientras que el segundo agrupa a unos 11.000 mil guionistas. Ambos sindicatos se declararon en huelga por primera vez en más de 60 años, lo que paralizó a la mayoría de las producciones de entretenimiento.

¿Qué producciones se vieron afectadas por la huelga de actores de Hollywood?

Debido a la huelga tanto de guionistas como de actores de Hollywood, se vieron afectadas las siguientes producciones cinematográficas.

Retrasadas:

– Películas: Dune: Parte II, Pobres criaturas, Deadpool 3, Avatar 3 y 4, The Amateur, Gladiador 2, Beetlejuice 2, Paddington en Perú, Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 2, Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King, Wonder Man, Blade Runner 2099 .

– Series: Stranger Things (Temporada 5), The Last of Us (Temporada 2), The Mandalorian (Temporada 4), Cobra Kai (Temporada 6), Emily en París (Temporada 4), Billions (Temporada 7), Padre de Familia, American Dad, Slow horses, Bad sisters, Industry, The White lotus, El día del chacal, Andor, Allien, The House Of The Dragon (Temporada 2), Severance (Temporada 2).

Además en este año 2023, durante el periodo de huelga, a días de que se estrenen pelicular importantes, se hace una alfombra roja con los actores principales de las producciones y otros invitados importantes; no se llevaron a cabo debido a las protestas laborales.

Culminación de la huelga de actores de Hollywood ¿A que acuerdos llegaron?

El sindicato de actores (SAG-AFTRA) y representantes de los grandes estudios, lograron llegar a un acuerdo y pusieron fin a la huelga más larga de la historia de Hollywood tras 118 días de protestas. Tras encontrar a una resolución, estos son los acuerdos y beneficios que pactaron:

– Un aumento salarial del 7% anual para los actores, retroactivo desde el 1 de julio de 2023.

– Un incremento del 1% en las contribuciones de los estudios al fondo de salud y pensiones de los actores.

– Un reconocimiento de los derechos de imagen y voz de los actores en las obras audiovisuales, así como una compensación por el uso de sus datos biométricos en las nuevas tecnologías y protección frente a la IA.

– Una mayor participación de los actores en los ingresos generados por las plataformas de streaming, que se equiparará a la de los medios tradicionales.

– Una mejora de las condiciones de trabajo de los actores, especialmente en lo que respecta a la seguridad, la diversidad, la inclusión y la prevención del acoso.

El acuerdo ha sido calificado por los actores como una ‘victoria histórica’ que reconoce su valor y su aportación a la industria del entretenimiento. Por su parte, los estudios han expresado su satisfacción por haber llegado a un consenso que permitirá reactivar las producciones y adaptarse a los cambios del mercado.

—

POB/MMM