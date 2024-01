El pasado 11 de enero de 2024, el Gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón declaró que la nueva Central Camionera ubicada en la zona sur del estado, estará terminada en marzo de 2024.

Esta Central Camionera del Sur (Cetram) tendrá conectividad con 8 estados de la república y, se estima, que beneficiará a 180 mil personas que viven en la zona.

De acuerdo con los planos compartidos por el Gobierno de Puebla durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2023, esta nueva central camionera contará con los siguientes elementos:

Todo esto con una inversión privada de 600 millones de pesos.

Quien tiene el título de concesión por 30 años para operar, administrar e invertir en la nueva Central Camionera del Sur, es el Consejo de Admisión CAPU, integrado por 22 socios como son: Autobuses Soriano, Estrella Roja, Flecha Roja del Sur, Camiones de Oriente, entre muchos otros.

Algunos de los propósitos de esta nueva terminal de autobuses, son desahogar la carga de viajes en la CAPU, minimizar los tiempos de viaje y ofrecer un mejor servicio de transporte a los usuarios.

Aunado a esto, el Subsecretario de Infraestructura, Jesús Aquino Limón, destacó los beneficios de esta nueva Central Camionera del Sur:

Se estima que esta terminal de autobuses contará con la capacidad para recibir más de 40 mil pasajeros diarios y albergar alrededor de 200 autobuses.

Tendrá conectividad con los siguientes estados y municipios de Puebla:

Esta nueva central de transporte estará ubicada en la colonia Agua Santa, entre la avenida 119 Poniente y la calle Los Pinos.

Te compartimos el mapa de su ubicación:

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, estimó que esta nueva terminal de camiones estará lista en marzo de 2024.

“La semana pasada lo supervisé, está en terraplén y espero que vaya avanzando con mucha puntualidad (…) espero que no más de 90 días, no más. Recuerden que esto no le cuesta un solo centavo al estado, solamente concesionamos el terreno, lo demás lo construyen los concesionarios”