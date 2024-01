Las premiaciones para el mundo de las series y películas ya han comenzado, el domingo 7 de enero se celebraron los Golden Globe Awards; Ahora será el turno de los Emmy’s 2024, los cuales se llevarán a cabo el próximo lunes 15 de enero.

¿Dónde ver los Emmy’s 2024?

La edición número 75 de los Emmy’s 2024, será el próximo 15 de enero a las 19:00 hrs en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La cual será transmitida por TNT y HBO Max. En donde premiarán a las mejores producciones de televisión. Algunas series destacadas como “Better Call Saul, Succession, The White Lotus, The Crown, The Last Of Us, etc”.

Series nominadas

A continuación, mencionaremos la lista de series, actores que están nominados y en que plataformas de streaming las puedes encontrar.

Mejor Serie de Drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (Netflix)

House of the Dragon (HBO Max)

Succession (HBO Max)

The Crown (Netflix)

The Last of Us (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max/Amazon Prime)

Yellowjackets (Netflix/Amazon Prime)

Mejor Actor en Serie de Drama

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Jeff Bridges (The Old Man)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Jeremy Strong (Succession)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Bella Ramsey (The Last of Us)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Keri Russell (The Diplomat)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sarah Snook (Succession)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary (Star +)

Barry (HBO Max)

Jury Duty (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Star +)

Ted Lasso (Apple TV+)

The Bear (Star +)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Wednesday o Merlina (Netflix)

Mejor Actor en Serie de Comedia:

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Mejor Actriz en Serie de Comedia:

Christina Applegate (Dead to Me)

Jenna Ortega (Wednesday)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Te puede interesar: 25 series para amantes de la historia

Mejor Serie Limitada, Película o Antología

Beef (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (Star +)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

—

POB/MMM