En conferencia de prensa, maestros de ingeniería química e industrial de la UPAEP hablaron sobre las tendencias actuales de la industria del plástico.

Destacaron que este polímero puede brindar grandes beneficios si se produce y consume adecuadamente, además de contribuir a los objetivos de la agenda 2030.

Te decimos cuál es el futuro del plástico y cómo puede contribuir a una industria más sostenible y sustentable.

El Doctor Mario Alberto López y el Director de la Facultad de Ingeniería Química Industrial en la UPAEP, Daniel Pedraza compartieron algunos datos que podrían sugerir el fururo de este polímero.

En este sentido, el futuro de los plásticos suguiere un camino más amigable con el medio ambiente, pues sus objetivos van encaminados a lo que persigue la agenda 2030:

En conferencia, Pedraza compartió 4 megatendencias en la industria del plástico que, de acuerdo con su información, entrarán en auge a partir de este año.

El ingeniero y director, Daniel Pedraza enfatizó la diferencia entre la actual economía lineal en la industria y el deseo de garantizar la economía circular:

De acuerdo con la Organización de Desarrollo Económico, el uso de plásticos se ha duplicado, y solo el 9% de este material se recicla; el 29% es incinerado y el 62% restante es desechado en rellenos sanitarios, reservas ecológicas y mantos acuíferos.

Pese a esto, el ingeniero Daniel Pedraza expresó que, los plásticos no son malos, sino que no se fromulan, producen y emplean de la mejor manera.

Asimismo, destacó que la meta es producir este polímero a partir de materiales a base de plantas empleando métodos de producción que reduzcan el consumo de energía y materia prima, sin afectar la eficacia y durabilidad del mismo.

Segun información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta agenda es un plan de acción en beneficio de las personas, el planeta y la porsperidad.

Este plan agrupa 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan la esfera social, ambiental y económica.

