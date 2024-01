El servicio de streaming de deportes DAZN, plantea eliminar la suscripción de pago, para que el fútbol femenil europeo sea gratuito y pueda ser visto en todo el mundo. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el fútbol femenino, tanto en su desarrollo y exposición.

Al ser uno de los servicios de streaming que ha promovido mejor el fútbol femenil, con esta iniciativa, planean eliminar la barrera de pago, para los partidos de todas las competiciones ofrecidas en la plataforma, como la UEFA Women’s Champions League, la Liga F, la Bundesliga, la Serie A y la Liga francesa.

De esta forma, DAZN busca aumentar la audiencia y el interés por el fútbol femenino, así como atraer a patrocinadores y colaboradores que contribuyan al crecimiento del deporte.

DAZN proposes a New Deal for Women’s football 👏

We will be removing the paywall to the game to get fans closer. Read more about what this means ⤵️

— DAZN Football (@DAZNFootball) January 17, 2024