El grupo de K-pop TWICE, aclamado internacionalmente, ha confirmado su concierto en la Ciudad de México, generando gran expectación entre sus seguidores.

La cita será los días 2 y 3 de febrero en el Foro Sol, un lugar que promete ser el escenario perfecto para la energía y el espectáculo vibrante que caracteriza a la banda. L

os fans de TWICE, conocidos como ONCE, están marcando sus calendarios para este evento que promete ser uno de los más destacados en la agenda musical de la ciudad.

TWICE se presentará en México como parte de su quinta gira mundial Ready To Be.

Es importante destacar que los horarios para los dos conciertos de Twice fueron modificados por lo que quedaron de la siguiente manera:

– Apertura de puertas VIP: 15:00 horas (en ambos días).

– Soundcheck experience (incluida en ciertos boletos): 16:00 horas.

– Apertura de puertas generales: 16:30 horas.

– Participación de VHCA, grupo que abrirá los conciertos de las idols.

– Inicio de la presentación de Twice: 19:30 horas.

Boletos para Twice en Ciudad de México

La venta de boletos para este evento generó un enorme interés, con detalles sobre las fechas y puntos de venta siendo de gran importancia para los seguidores del grupo.

Aún quedan boletos disponibles, mismos que pueden comprarse en Ticketmaster.com

Además, se han proporcionado instrucciones claras sobre las normas y políticas del evento, incluyendo información sobre los objetos y bolsas permitidos en el lugar, garantizando así la seguridad y el disfrute de todos los asistentes.

Este concierto de TWICE en la Ciudad de México no es solo un evento musical, sino una celebración de la cultura pop global y del impacto del K-pop en el mundo.

Los seguidores de la banda pueden esperar una noche llena de música, baile y una atmósfera electrizante que solo TWICE puede ofrecer. Es una oportunidad única para experimentar en vivo la magia y el talento de uno de los grupos más influyentes del K-pop.

