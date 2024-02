La alianza Mejor Rumbo para Puebla, conformada por PAN PRI PRD y PSI defendió la postulación de Inés Saturnino a la presidencia municipal de Tecamachalco, pese a las críticas y denuncias por violencia de género.

En conferencia de prensa, Nadia Navarro, vocera de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, dijo que para esta elección, buscarán los “perfiles más competitivos” y aseguró que Inés Saturnino es “el perfil más competitivo en Tecamachalco”.

Nadia Navarro defendió que la candidatura de Inés Saturnino es a todas luces “legal” y que no existe impedimento para que no sea designado; además, dijo que no pueden violar sus “derechos políticos” al restringirle una designación.

Según Nadia Navarro, las acusaciones por violencia de género contra Inés Saturnino no tienen cabida en la campaña, pues no pueden basarse en una “situación que ya fue juzgada”.

@Nadia_NavarroA, vocera de la alianza “Mejor Rumbo para Puebla” defendió la postulación de Inés Saturnino al decir que es el perfil más competitivo en Tecamachalco. pic.twitter.com/hkvX8hU15a — Noticias y turismo en Puebla (@Poblanerias) February 26, 2024

Hace unos días, Ruth Zárate Domínguez, diputada local de Morena, expresó su descontento con la decisión de la alianza de respaldar a Saturnino, recordando su propia experiencia de violencia política de género mientras fue regidora en la administración de Inés Saturnino en Tecamachalco en 2017.

Recordó varios incidentes de maltrato, incluyendo la retención de salarios y restricciones a su acceso a la presidencia municipal, lo que resalta la gravedad de las acusaciones contra Inés Saturnino.

¿De qué acusan a Inés Saturnino?

Las acusaciones contra Inés Saturnino por violencia de género durante su periodo como alcalde de Tecamachalco se centran en varios incidentes reportados por la diputada local de Morena, Ruth Zárate Domínguez, quien fue víctima de violencia política de género en ese entonces. Los principales puntos de las acusaciones incluyen:

Retención de salarios: Zárate Domínguez denunció que, durante su tiempo como regidora en la administración de López Ponce, se le retuvieron los salarios durante varios meses, a pesar de que un tribunal había ordenado que se le pagaran. Este pago se realizó finalmente, pero de manera humillante, entregando más de 200 mil pesos en billetes de baja denominación dentro de una bolsa de basura a través del tesorero.

Restricción de acceso a la Presidencia Municipal: Se reportó que en varias ocasiones a Zárate Domínguez no se le permitió ingresar a la presidencia municipal. Cuando lograba acceder, era acompañada de policías, lo que sugiere un intento de intimidación y control sobre su movilidad dentro de las instalaciones gubernamentales.

Acoso durante Sesiones de Cabildo: Además, se menciona que el entonces alcalde presuntamente organizaba que personas gritaran ofensas contra Zárate Domínguez durante las sesiones de Cabildo, creando un ambiente hostil y degradante para ella.

Estos actos de violencia política de género no solo evidencian un abuso de poder y discriminación, sino que también resaltan la falta de medidas adecuadas para proteger a las mujeres en espacios políticos en ese momento.

Aunque en ese entonces este tipo de violencia no estaba específicamente tipificada como delito ni contemplada como violencia política de género en la ley, estos incidentes son claros ejemplos de las dificultades y obstáculos que enfrentan las mujeres en la política, especialmente cuando se oponen o desafían a figuras de autoridad establecidas.

En diciembre de 2017, Inés Saturnino fue obligado a pedir disculpas por las violencias ejercidas contra funcionarias públicas.

Con información de Mauricio Meléndez

POB/LFJ