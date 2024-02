Para la temporada de vacaciones y Semana Santa, distintos balnearios en Puebla han comenzado los preparativos para recibir a los usuarios.

En conferencia de prensa, la secretaría de Turismo informó que cerca de la ciudad hay alrededor de 30 balnearios, los cuales estarán disponibles para la temporada.

Para promover el turismo social, la dependencia señaló que 80% de la población vacaciona en balnearios para no alejarse tanto de sus residencias. Además, por cada balneario se generan ocho empleos de forma indirecta, entre personal que atiende puestos de comida, salvavidas y tiendas.

De acuerdo con la secretaría de Turismo, para esta temporada, los balnearios de Puebla y sus alrededores se espera un promedio de 300 mil visitantes.

Algunos de ellos ofrecerán precios accesibles, teniendo como entrada máxima los 150 pesos.

En tanto, la representante de la Asociación Nacional de Balnearios en Puebla, Minerva Schiavón Núñez estimó la llegada de 300 mil visitantes- en este periodo- y una derrama económica de 10 millones de pesos en los 30 establecimientos de este tipo que hay en la entidad.

Por su parte, el gerente del balneario “Agua Azul”, Alejandro Pulido Faure resaltó que en todos los negocios se aplica un plan de protección civil, y dio a conocer parte de las indicaciones como el hecho de obedecer a los salvavidas, usar sandalias y traje de baño, no correr en las orillas de las albercas y no llevar mascotas, entre otras.

Balnearios en Puebla

Algunos de los balnearios en Puebla y sus alrededores que estarán disponibles para estas vacaciones, son:

Medidas de precaución

De acuerdo con la secretaría de Turismo, todos los balnearios cuentan con certificación de manera nacional e internacional, esto, respecto a prevención, cultura y seguridad.

Dentro de las instalaciones no se permite el acceso de envases de vidrio, no ingresan mascotas, alcohol de forma moderada, cuidar a los menores de edad, obedecer a los guardavidas, no armas, no drogas, no correr por la orilla de las albercas.

Uso de bloqueador solar, ropa adecuada, sandalias, para que pasen un día agradable con familia, pareja y amigos.

De igual forma, los balnearios en Puebla y sus alrededores contarán con más seguridad tanto al interior como al exterior de los balnearios, esto, para seguridad de todos.

Se invita a los ciudadanos a consumir poblano y hacer una derrama económica. Respecto a la escasez de agua que a habido en otros municipios comentan que los balnearios llevan un tratamiento en sus albercas, verifican la calidad de agua.

De igual forma comentaron que los balneario en Puebla y sus alrededores, que están preocupados pero son consientes. Se hace una revisión de no tener fugas, revisión de niveles de agua, entre otros para no sufrir el abasto.

