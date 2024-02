El jueves 8 de febrero de 2024, la Coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y Partido Verde) presentó su fórmula al Senado de la República en Puebla, resultando Ignacio Mier, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena, y Lizeth Sánchez, comisionada polìtica nacional del PT, como sus candidatos.

La Coalición Sigamos Haciendo Historia y MORENA presentamos la definición de fórmulas al Senado de la República en las entidades federativas de Colima, Puebla y Zacatecas.👇🏼 pic.twitter.com/77UlbbUOdz — Morena (@PartidoMorenaMx) February 9, 2024

Candidatos al Senado en Puebla por Morena

Estas fórmulas fueron dictaminadas por la Comisión Nacional de Elecciones con base a la valoración de perfiles y los resultados de las encuestas realizadas por la Comisión de Encuestas y Elecciones.

Te decimos quiénes son los candidatos al Senado en Puebla por Morena.

¿Quién es Ignacio Mier?

Moisés Ignacio Mier Velazco, también conocido como Nacho Mier, ocupa la primera fórmula de candidaturas a la Cámara de Senadores.

Puestos: Diputado Federal, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de México.

Formación académica: Lic. Administración de Empresas.

Partidos: miembro del PRI hasta 2016 y miembro de Morena desde 2017

TE PUEDE INTERESAR: JÓVENES DEL PRI PIDEN A “CHAPULINES” DEJAR ESCAÑOS A SUPLENTES

¿Quién es Lizeth Sánchez?

Lizeth Sánchez García, conocida como Lizeth Sánchez, ocupa la segunda fórmula de candidatos al Senado en Puebla.

Puestos: comisionada polìtica nacional del PT, ex secretaria de Bienestar de 2018-2023, ex Diputada Federal por Puebla y ex Diputada Local en Puebla.

Formación académica: Lic. Ciencias Políticas

Partidos: miembro del PT

_

POB/DJG