Del 7 al 9 de marzo de 2024 se realizará una edición más del Festival de las Ideas, en el Auditorio Metropolitano de Puebla, donde se reúnen personalidades destacadas en distintos ámbitos, como el superviviente de la tragedia de los Andes Fernando Parrado y el fotógrafo documental Platón.

De acuerdo al Festival de las Ideas 2024, en esta edición el tema es “Explosión creativa”, a donde convocan a estudiantes, empresarios, profesionistas, maestros, e investigadores,

Los costos, del festival son:

Galería : $1,500 pesos

: $1,500 pesos Luneta : $4,000 pesos

: $4,000 pesos Preferente: $8,000 pesos

En esta ocasión vienen a Puebla más de 30 ponentes para el Festival de las Ideas 2024.

Es la tercera edición bajo el nombre “Festival de las Ideas”, pues antes era Ciudad de las Ideas, pero cambió tras las denuncias de agresión sexual contra Andrés Roemer, cofundador.

Ponentes del Festival de las Ideas 2024

En la edición del Festival de las ideas 2024, habrá conferencias sobre las áreas de arte, economía, educación, salud, innovación y liderazgo.

Estos son algunos de los ponentes que se presentarán en el evento:

Fernando Parrado, superviviente del accidente de los Andes en 1972 y director de televisión

Fernando Parrado y sus amigos lucharon por sobrevivir durante 72 largos días en las heladas montañas de los Andes, después de un trágico accidente de aviación; en busca de ayuda, Fernando cruzó los Andes a pie desde Argentina a Chile y luego guio al helicóptero de rescate hacia sus amigos.

Actualmente es presidente de Seler Parrado S.A. , creó dos productoras de televisión y una estación de televisión por cable.

En 2006, publicó Milagro en los Andes. 72 días en las montañas y mi largo viaje a casa, traducido a catorce idiomas y superventas mundial; recientemente colaboró en la película La sociedad de la nieve, nominada a los Oscar.

Platon, fotógrafo documental

Uno de los 33 ponentes que pisarán el Festival de las Ideas 2024, es Platon, reconocido como uno de los mejores fotógrafos documentales a nivel internacional.

Sus fotos se centran en temas relacionados con el ejército estadounidense, los líderes mundiales y el movimiento de derechos civiles; ha realizado retratos para diversas publicaciones internacionales y desarrolló una relación especial con la revista TIME, para la que produjo más de 20 portadas.

En 2013, Platon fundó una organización sin fines de lucro llamada The People’s Portfolio, que apoya los derechos humanos en todo el mundo.

Actualmente forma parte de la junta de Arte y Cultura del Foro Económico Mundial.

Ernesto Prieto, investigador

Por tres décadas, Ernesto Prieto se ha dedicado al desarrollo de sistemas para el tratamiento de patologías oncológicas, neuro-degenerativas, inmunológicas y otras entidades complejas como la diabetes y el cáncer.

Es fundador del Laboratorio de Ingeniería Complementaria, el cual creó el sistema CISA (Competitive Inhibition by Structural Analogs) empleado en el tratamiento metabólico de tumores sólidos e infecciones bacterianas resistentes para la detección ultra-temprana del cáncer, la optimización biológica y el deterioro cognitivo.

Su plataforma de divulgación Science to the People!TM ha publicado un documental, una docena de libros técnicos, y múltiples artículos científicos.

Michelle Caruso-Cabrera, periodista

Es la primera periodista y presentadora latina en la cadena de noticias CNBC.

En sus más de 20 años en la cadena, Caruso-Cabrera se estableció como una autoridad inteligente y puntual como presentadora del programa Power Lunch y como corresponsal principal internacional informando desde Irak, Irán, Grecia y su crisis financiera, Ucrania, Venezuela, el conflicto Rusia-Ucrania y la invasión de Irak por ISIS.

En 2018, Michelle Caruso-Cabrera dejó su puesto de tiempo completo en CNBC para postularse por la ciudad de Nueva York en un cargo electo en 2020 y 2021, obteniendo el mayor voto latino en las elecciones demócratas.

En 2004 recibió el Premio Broadcast Journalist of the Year de la National Association of Hispanic Journalists.

Merritt Moore- física cuántica y bailarina de ballet

La doctora Merritt Moore es una física cuántica y bailarina de ballet profesional de talla mundial.

Es profesora de práctica y artista residente con nombramiento conjunto en la División de Ingeniería y la División de Artes y Humanidades de la New York University Abu Dhabi.

También es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación Cuántica del Technology Innovation Institute. Imparte cursos de robótica, práctica artística y coreografía en la Universidad de Nueva York, y ha actuado con robots para el Boston Ballet, Harvard, Forbes, BBC, Louis Vuitton, TIME, FT, Mark Zuckerberg y más.

Además, fue una de los 12 candidatos seleccionados para someterse a una rigurosa selección de astronautas en el programa de BBC Dos Astronauts: Do you have what it takes?

Si deseas conocer todo el programa del Festival de las Ideas 2024, da clic aquí.

