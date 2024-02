La Fiscalía general del Estado de Puebla dio a conocer que se encontraron los restos óseos de Neri Sánchez, de 7 años de edad, quien había sido dada por desaparecida el primero de noviembre de 2023 en un desfile de día de muertos en Texmelucan.

Despues de que se realizarán las investigaciones pertinentes, la fiscalía reveló que cuando se emitió la denuncia por desaparición, se estima que Neri llevaba 3 meses enterrada. Los restos fueron recuperados el día 23 de febrero de 2024.

Todo sobre el caso de Neri Sánchez

El caso de la ‘supuesta’ desaparición de Neri, comienza el primero de noviembre en el desfile de catrinas, quien iba vestida con un disfraz. Por lo que los padres acudieron el 2 de noviembre a presentar la denuncia y se emite la alerta Amber, sin embargo la madre de la menor Yari N. mostraba ‘desinterés’ para acudir a declarar en las dependencias correspondientes.

Esos signos de desinterés por parte de la familia, comienza a levantar sospechas por parte de la policía en contra de los padres de Neri, ya que las declaraciones mostraban actuadas. Y al momento de revisar las cámaras de seguridad, en ningún momento aparece Neri, solo salen sus padres, en compañía de sus otros dos hermanos.

Ante esto, los investigadores volvieron a cuestionar a Yari N., cambio por completo su declaración, diciendo que la menor se podía haber perdido antes. Por lo que los peritos entrevistan a sus hermanos, quienes mostraban signos de desnutrición, por lo que son retenidos por abuso y negligencia por parte de sus padres.

Los hermanos declaran que a Yari N., no la habían visto desde hace 3 meses y no como sus padres habían dicho (primero de noviembre) y que de no decir lo que sus padres los obligaban, los iba a castigar. Por lo que la Fiscalía emite una orden de aprehensión en contra de sus padres Yari N. y Ulises Manuel N. y una orden de allanamiento.

Las condiciones del hogar eran insalubres y deplorables para los menores de edad, además sen encontró un altar a la santa muerte, con una nota que pedía protección por las consecuencias de lo que habían hecho. Por lo que los hermanos quedaron al resguardo del DIF de Texmelucan.



Tras las investigaciones y la recuperación de restos óseos el 23 de febrero de 2024, la Fiscalía se encuentra analizando los restos, pues se cree que coinciden con la menor de 7 años. Los padres de Neri Sánchez siguen bajo investigación.

