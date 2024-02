El sarampión es una infección viral que afecta principalmente a los niños. Aunque en el pasado era común, hoy en día se puede prevenir gracias a la vacunación. Actualmente en distintos países de Europa, como Portugal, Reino Unido, Liechtenstein esta enfermedad ha cobrado más fuerza.

En la Ciudad de Puebla aún no se tienen registros de esta enfermedad, eso no significa que no hay que estar desprevenidos y tener una mala higiene, al contrario, se deben de tomar las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad.

Sarampión ¿Qué tipo de enfermedad es y cuales son sus riesgos?

El Doctor Gerardo Sánchez García, Médico General del Hospital de Cruz Roja Mexicana en Ciudad de Puebla, dio una entrevista a poblanerias.com, en el que explicó a detalle sobre esta enfermedad, los métodos necesarios para evitar el contagio, la forma de identificar al sarampión y la edad necesaria para aplicar la vacuna.

El sarampión es una enfermedad exantemática, cuya propagación es por las vías respiratorias, que afecta principalmente a los niños. En años anteriores, era bastante común, pero la incidencia ha bajado, debido a que en el sistema de vacunación de México, la incluye durante el primer año de vida del infante. Por lo que un brote de sarampión es muy improbable que ocurra en el país.

La segunda dosis se debe de aplicar a los 6 años de edad, o cuando comience su etapa escolar en la primaria. Ya que los riesgos de no recibir la vacunación y contraer el virus va desde encefalopatías, que pueden llegar hasta la muerte. Por lo que es importante que los padres de familia lleven a sus hijos a recibir las dos dosis de la vacuna.

Ante el urgente llamado de la OMS, en el que instan a realizar campañas de vacunación en contra del sarampión, debido a la alza de contagios que se han presentado a nivel global.

Una de las principales causas de que no se apliquen las vacunas correspondientes es debido al movimiento ‘antivacunas’, el cual ha ido creciendo debido a que existe mucha desinformación y no existe una cultura de prevención de enfermedades.

Además, que después de la vacuna del Covid-19, muchas personas quedaron sensibles, debido a que generaron reacciones adversas. Por lo que existe ese temor a vacunarse, comentó el Dr. Gerardo Sánchez.

Síntomas del sarampión

Los signos y síntomas comienzan a aparecer de 10 a 15 días, después de que el infante haya sido expuesto al virus.

Fiebre

Tos seca

Goteo de la nariz

Dolor de garganta

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Manchas blancas diminutas (con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca)

¿Cuándo es posible que una persona transmita el virus del sarampión?

Una persona infectada puede contagiar el virus a otras durante un período de alrededor de ocho días, que inicia cuatro días antes de la aparición del sarpullido y concluye después de que éste haya estado presente durante cuatro días.

¿Dónde se puede conseguir la vacuna contra el sarampión?

La vacuna triple viral (sarampión, rubeola, síndrome de rubéola congénita y paperas) no llega a escasear en el territorio mexicano, por lo que es normalmente encontrarla en IMSS, sector salud o en instituciones particulares.

Medidas de prevención

Al ser una enfermedad viral, el Dr. Gerardo comentó que es importante a incentivar a los padres de familia a que si sus hijos comienzan a tener algún patrón respiratorio, lo más adecuado es el uso del cubrebocas y que estornude con el movimiento del codo. Al igual que los que no están contagiados es usar el cubrebocas de la forma correcta.

Tambien mencionó que, ante el alza de enfermedades respiratorias como el COVID e Influenza, se deben de seguir las pautas necesarias de prevención, ya que son enfermedades endémicas.

