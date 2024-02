A pesar de que no se haya anunciado o acordado un aumento de precio en las tarifas del transporte público, distintos usuarios mediante redes sociales han denunciado que los transportistas cobran más de la tarifa establecida, subiendo hasta los 16 pesos.

Transporte público en Puebla

La última vez que se quiso hacer una modificación al precio del transporte público, fue en el mes de noviembre de 2023, en el que los transportistas querían incrementar la tarifa a 12 pesos, dicho aumento serviría para mejorar las condiciones de las unidades, laborales y la seguridad de los usuarios.

En aquella ocasión, el gobernador y el secretario de movilidad, rechazaron el aumento de precio en el pasaje, ya que el precio actual de $8 y $8.50 se mantiene en el promedio, a comparación de otros estados.

La última vez que se le hizo una modificación al precio del transporte fue hace 5 años, el cual tenia un costo de 5.50 y 6 pesos.

Sin embargo, se han reportado por lo menos 8 rutas del transporte público que han incrementado sus tarifas, sin previa autorización de la secretaria de movilidad. De acuerdo con las distintas quejas de los usuarios en Facebook y X, las siguientes rutas:

El Cree-Madero (9 pesos)

JBS o Morados (9 pesos)

Ruta Tecali-Tepeaca (de 15 a 18 pesos)

Ruta Valsequillo (entre 16 y 18 pesos)

Ruta 4, 10, 13 (9 pesos)

Ruta S3 (de 12.50 a 16 pesos)

Verdes Azumiatla (9 pesos)

Deficiencias del transporte público en Puebla

En adición de que los aumentos en las tarifas del pasaje que no están autorizados, la gran mayoría de unidades no tienen las condiciones optimas para brindar un buen servicio, ya que muchas de ellas sus asientos son deficientes, no cuentan con cámaras de seguridad, botones de pánico (que alerten a los policías) y que los choferes suelen hacer ‘carreritas’ con otros transportistas.

Además de que los robos y asaltos en el transporte, pues de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del estado, durante 2023, se abrieron mil carpetas de investigación por robos en camiones y combis, teniendo un aumento del 84% en comparación con el año 2022.

—

POB/MMM