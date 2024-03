Con la fusión de los dos servicios de streaming de Disney+ y Star+ en una sola plataforma, se espera que llegue durante el segundo trimestre del presente año, aún se desconoce la fecha exacta, este cambio llega para toda Latinoamérica, incluyendo México.

¿Qué ofrecerá la fusión de Disney+ y Star+ ?

Esta fusión tiene como objetivo brindar una mejor experiencia para sus suscriptores para que tengan acceso a todo el contenido de ambas plataformas en una sola. Al igual que ofrecer una aplicación mejor optimizada que facilitará la navegación y la busqueda de los contenidos, ya sea en celular, pc, consola de videojuegos, Smart TV u otro dispositivo.

Con esta fusión, la aplicación de Star + va a desaparecer, pero todo su contenido emigrará a la plataforma de Disney +. Es decir que todas las series y películas de Searchlight, 20th Century Studios y FX estarán disponibles.

Algunos de los contenidos más populares de Star + son, The Walking Dead, Los Simpsons, la saga de Alien, How I Met your Mother, The Bear, etc. Además estará disponible todo el contenido deportivo que ofrece ESPN.

Por lo que podrás disfrutar de los torneos de tenis, partidos de fútbol de la Liga MX, Argentina, Serie A, copas de Inglaterra, liga Francesa y los torneos de Europa y Conference League. También se podrá visualizar la NBA, NFL, MOTO GP, etc.

Mientras que el contenido de Disney + se encuentran las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Por lo que se ofertará un catalogo amplio y competitivo de otras plataforma.

¿Qué pasará con mi antigua cuenta?

Si ya cuentas con una suscripción a Disney + o Star +, podrás seguir usando el mismo correo electrónico y la misma contraseña. Se requiere ser mayor de 18 años para poder crear una cuenta.

¿Cuánto costará la suscripción de Disney+ y Star+?

De momento se desconoce el precio que tendrá la fusión de Disney+ y Star+, y actualmente en México, Disney Plus cuesta $179 pesos al mes o $1,599 pesos si es que se quiere pagar un año por adelantado.

Mientras que Star + tiene un precio de $219 pesos por mes. También se puede contratar el servicio en combo mensual con Disney+ y Star+ a un precio de $269 pesos. Por lo que el precio final cuando se realice la fusión deberá de ser igual a la del combo o incluso un poco menor.

