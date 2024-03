Este 8 de marzo, como cada año, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, marchó por las mujeres desaparecidas en el estado y exigió a las autoridades la presentación de todos aquellos reportados como desaparecidos.

Por las mujeres desaparecidas en Puebla hay mucho que decir, porque la desaparición no es aislada, es un crimen de estado, reclaman las familias.

Con esa bandera, el colectivo reunió a más de 300 personas, entre familiares y amigos de desaparecidos.

El propósito de esta reunión fue claro: exigir a la Fiscalía General del Estado de Puebla una mayor eficiencia y resultados en la búsqueda de hombres y mujeres desaparecidas en Puebla.

La concentración reunió a familias que, durante años, han enfrentado la incertidumbre y la angustia por la ausencia de sus hijas e hijos.

Una de ellas fue Alejandra López González, madre de Lucero García López, quien desapareció en 2021. A pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía, según cuenta, no ha proporcionado información relevante que conduzca a la localización de su hija.

No han encontrado nada. Esperamos que nos hagan caso y que hagan todo por encontrar a mi hija, no nos dan razón de ella, nada.

La desaparición de Lucero ocurrió en el fraccionamiento Lomas Real de Guadalupe Calderas.

De acuerdo con su madre, ella fue secuestrada pues hay evidencia que cuando regresaba a su domicilio, fue sustraída por unos hombres que viajaban en una camioneta y hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse.

La familia ha presentado evidencias y señalado sospechosos, pero estos esfuerzos no han sido suficientes para obtener las respuestas necesarias por parte de las autoridades, cuenta.

Otro caso es el de Jennifer Román, quien desapareció en diciembre de 2023. Erika Moya Díaz, su madre, expresó la frustración que siente ante la falta de avances en la investigación de la desaparición de su hija.

Ella fue a Tepexi y en el carro que iba mi hija desapareció en Acatzingo. Las autoridades dicen que fue en Acatzingo, pero a ciencia cierta no se sabe si fue ahí.

A pesar de que la Fiscalía asegura que el caso está avanzando, no se ha compartido información concreta que aclare el destino de Jennifer.

Su madre contó que Jennifer viajaba en compañía de otras tres personas y el hijo de una de ellas. Todos los adultos, incluida su hija, desaparecieron y el bebé fue abandonado junto con el vehículo que los trasladaba.

Quiero saber donde me la dejaron, donde me la tiraron. Lo único que yo quiero. Justicia es solamente Dios. Yo no quiero problemas ni busco problemas. Solamente busco a mi hija