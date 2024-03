Emigrar a Estados Unidos es un fenómeno impulsado por distintos factores, económicos, sociales, personales. Para poder cruzar la frontera, se suele utilizar la práctica del contrabando con los denominados ‘coyotes’ o con los grupos del narcotráfico.

El 19 de marzo de 2024, se dio a conocer por el portal News Nation, que un migrante poblano, fue abandonado en el desierto de Texas, al intentar cruzar la frontera.

El joven identificado como Héctor, proveniente de Tehuacán, Puebla, fue rescatado por el Sheriff Thaddeus Cleveland, del condado Terrell, en el desierto de Texas, luego de que intentara cruzar la frontera.

En el video publicado por News Nation, se observa a Héctor narrar que se encontraba viajando con un grupo de 10 personas, pero que fue abandonado por el grupo de ‘coyotes’ debido a que ya no podía seguirles el ritmo en la zona de las montañas del desierto.

Además, el migrante poblano mencionó que había estado perdido durante 2 días, mientras intentaba encontrar ayuda. Al momento del rescate, Héctor estaba llorando y suplicando que lo regresarán con su madre.

“Quiero volver a casa con mi madre”, “Me dejaron en esos cerros y fui al rancho buscando ayuda”.

‘I want to go home to my mother’: An 18-year-old migrant said he was abandoned by smugglers and lost for more than two days before a Texas sheriff rescued him. https://t.co/lzIY9Tz57H pic.twitter.com/VTyZqLHZn8

— NewsNation (@NewsNation) March 19, 2024