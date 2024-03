Durante cada viernes del 22 de marzo al 21 de Julio del presente año, la orquesta sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del director David Hernández Bretón, ofrecerán conciertos de forma gratuita.

Orquesta Sinfónica de Puebla: Conciertos de primavera

Bajo el El título de la Temporada de Conciertos de Primavera 2024 de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla es “No hay quinta mala… Sinfonías en quinta dimensión” , se realizarán cada viernes en San Pedro Museo de Arte a las 19:00 hrs.

La orquesta sinfónica de Puebla, actualmente cuenta con un total de 81 músicos, siendo una de las más grandes dentro del territorio nacional. Con 22 años de existencia, la orquesta ha compartido escenario con Plácido Domingo, Sara Chang, Fernando de la Mora, Eugenia León, Otto Sauter, Horacio Franco, Alan Parsons, entre otros artistas.

De acuerdo con la secretaria de cultura, presentarán las siguientes piezas musicales, “Sinfonía No. 5 en La Mayor” y “Las siete últimas palabras de Cristo” de F. J. Haydn, así como el “Concierto Piccolo en Do Mayor” de A. Vivaldi, con la destacada participación del solista Alejandro Hernández Cruz.

Además, el 05 de abril, la agrupación interpretará “Divertimento” de E. de Zubeldía, “Serenade After Plato’s Symposium” de Leonard Bernstein y “Sinfonía No. 5 en Re Menor, Op. 47” de D. Shostakóvich; mientras que el día 12 del mismo mes se presentarán “¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?” de Jesús Ramírez, “Concierto para viola” de D. Walton y “Sinfonía No. 5 en Si bemol Mayor, D. 485” de F. Schubert.

En estas fechas, contarán con la colaboración de los solistas Leónidas Cáceres y Camille Havel, respectivamente. Las entradas para poder ver a la orquesta sinfónica de Puebla es gratuita en el patio del establecimiento situado en la calle 4 Norte, número 203, en el Centro Histórico.

