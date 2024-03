Pan de Zacatlán cuanta con 37 años ofreciendo el tradicional pan relleno con queso en la ciudad de Puebla. Conoce la historia de este emblemático negocio familiar distinguido por el trabajo, compromiso y amor por hornear pan con queso.

Fundada el 18 de febrero de 1987 por Eduardo Gómez Oropeza, también conocido como Don Lalo, este lugar nace gracias al compromiso, trabajo y tradición familiar por hacer pan relleno de queso.

En entrevista con Poblanerías.com, Don Lalo compartió que fue comerciante durante toda su vida por lo que, antes de vender pan, se dedicaba a la compra-venta de automóviles.

En ese entonces, Don Lalo vivía en la Ciudad de México y, en 1986, tomó la iniciativa de hacer pan de Zacatlán para uno de sus compradores quien distribuía productos de Zacatlán en la Feria del Hogar.

Siempre me gustó hacer pan, desde pequeño hacía pan y pasteles con mi mamá.

Tras esto, Don Lalo buscó perfeccionar su técnica para elaborar el tradicional pan de Zacatlán con ayuda del maestro panadero Manuel Sánchez y empezó a vender su pan con queso a sus familiares y de ambulante en Coyoacán con ayuda de su hermana.

Después de la feria me enamoré del proceso, tomé cursos de panadería, repostería, de levadura, masa madre…

Finalmente, se trasladó a la ciudad de Puebla y, el 18 de febrero de 1987, abrió su negocio en la 4 Oriente #402 Colonia Centro. Desde aquel día hasta la fecha, Don Lalo y sus tres hijos continúan ofreciendo pan relleno con queso y otros productos propios de la región.

Llevamos 37 años compartiendo recuerdos y comiendo delicioso pan con ustedes y no podría estar más agradecido […] me encanta estar aquí, me gusta mucho la gente y lo que tengo que hacer es mantener mi calidad lo mejor que se puede.