El Día Internacional de la Mujer ha pasado una vez más, dejando tras de sí una estela de reflexiones y debates. Sin embargo, entre las muchas voces que se alzan para conmemorar este día, aún persisten los ecos de argumentos que revelan una profunda falta de comprensión sobre la realidad de las mujeres y la necesidad de avanzar hacia la igualdad de género.

Es alarmante ver cómo algunos hombres, en lugar de solidarizarse con la lucha de las mujeres, optan por desacreditar el #8M con argumentos que reflejan una preocupante falta de sensibilización hacia las violencias que enfrentan las mujeres a diario. Estas ideas machistas no solo son inexactas, sino que también revelan la urgencia de un cambio cultural profundo en nuestra sociedad.

Uno de los argumentos más comunes es el cuestionamiento sobre la existencia de un “Día del Hombre”. Este planteamiento, lejos de fomentar un diálogo constructivo, revela una falta de empatía y comprensión sobre la necesidad de conmemorar el día de la mujer. En realidad, existe: el 19 de noviembre. La lucha por la igualdad de género no se trata de competir por días conmemorativos, sino de reconocer y abordar las desigualdades estructurales que persisten en nuestra sociedad.

Otro argumento que se escucha con frecuencia es el de aquellos hombres que se autodenominan feministas porque “ayudan en casa”. Si bien es importante reconocer y valorar las tareas domésticas y el cuidado como responsabilidades compartidas, ser feminista va mucho más allá de simplemente realizar estas labores. Ser feminista implica cuestionar y desafiar las normas de género que perpetúan la desigualdad y trabajar activamente para crear un mundo más justo y equitativo para todas las personas.

Asimismo, es preocupante escuchar a hombres justificar su comportamiento machista con frases como “¿Cómo voy a ser machista si me he criado rodeado de mujeres?”. Esta idea refleja una falta de comprensión sobre cómo se perpetúan las estructuras de poder y dominación en nuestra sociedad, independientemente del entorno en el que uno haya crecido. El machismo no es simplemente una cuestión de actitudes individuales, sino un sistema de opresión arraigado en nuestras instituciones y prácticas sociales.

Otro argumento falaz es aquel que afirma que “las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres”. Si bien es cierto que en muchos contextos se han logrado avances en materia de igualdad de derechos, aún persisten numerosas barreras que impiden a las mujeres acceder plenamente a sus derechos y oportunidades. La igualdad de género no es simplemente una cuestión de leyes, sino de transformación cultural y social.

Finalmente, es importante desmentir el mito de que “las feministas odian a los hombres”. Nada podría estar más alejado de la realidad. El feminismo busca la igualdad de género y la liberación de todas las personas de las restricciones impuestas por las normas de género patriarcales. Ser feminista es trabajar en solidaridad con todas las personas, independientemente de su género, para construir un mundo más justo y equitativo.

Todos estos argumentos que muchos hombres utilizan para desacreditar el #8M reflejan una profunda falta de comprensión sobre la realidad de las mujeres y la urgencia de avanzar hacia una concientización del problema estructural que en realidad enfrentamos.

Es esencial que cada uno de nosotros se comprometa a cuestionar y desafiar las normas de género patriarcales, colaborando para edificar un mundo que fomente la inclusión y el respeto hacia todas las personas.