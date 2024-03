Las denuncias por robo en el metrobús RUTA Puebla no se detienen, por eso, poblanerias.com recabó los testimonios de robos en RUTA Puebla.

Te compartimos las historias de los usuarios en redes sociales y te decimos cuál es la línea del metrobús donde los robos ocurren con mayor frecuencia.

Poblanerias.com preguntó a los usuarios en redes sociales cuál es la línea del RUTA Puebla con más robos, y esto fue lo que respondieron las personas:

Poblanerías.com recibió 118 testimonios de robos en RUTA Puebla por parte de los usuarios en redes sociales, de estos 15 personas aseguraron haber sido asaltadas por personas que usaron objetos punzocortantes.

Yo vi como le robaban a una chica en el RUTA, iba a hablar pero uno de la bola me amenazó con una navaja para que me callara

Asimismo, reportaron el modus operandi que siguen los asaltantes del RUTA, y expresaron que las personas que asaltan aprovechan cuando las unidades van al límite de su capacidad, entonces rodean a sus víctimas, se pegan a ellos y les roban sus pertenecias.

Además, comentaron que usualmente son grupos de tres a cinco personas quienes asaltan, quienes incluso fingen no conocerse.

Me asaltarton en la estación de la China Poblana y cuando bajé le dije al policía, él vió cómo salió el que me robó y le dije que hiciera algo, él solo se me quedó viendo y me dijo “ay niña, qué quieres que haga yo”