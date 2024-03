¿De dónde vamos a sacar el dinero? Haciendo que los que más tienen más paguen, responde Vianey García, candidata a diputada federal por el distrito 5 de Puebla, al cuestionarle sobre los programas sociales propuestos por Claudia Sheinbaum.

En entrevista con poblanerías.com, la candidata al distrito 5, que tiene como cabecera San Martín Texmelucan, habla sobre la llamada ‘construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación’ y la estrategia de Morena y aliados para conseguirlo.

En sus recorridos por diversos municipios que confirman el distrito 5, donde se incluyen aquellos que están en la región del Izta Popo, pasando por San Nicolás de los Ranchos hasta Santa Rita Tlahuapan, Vianey García dice que va explicando a los posibles votantes sobre el llamado Plan C.

En la entrevista, Vianey García explicó su visión sobre “la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”, término que utiliza para describir la continuación y profundización de los cambios iniciados por el actual gobierno federal.

Esta fase de la Transformación, según la candidata, busca solidificar y expandir los logros obtenidos hasta ahora, asegurando un desarrollo más inclusivo y equitativo para México.

Camina los municipios invitando a la gente a unirse a lo que ella llama la ‘revolución de las conciencias’, y que conozcan –por ejemplo– qué es lo que hace un diputado o cómo a través del ‘Plan C’ buscarán echan a andar el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum.

La candidata presidencial de Morena ha prometido que, de ganar, dará continuidad con los programas sociales, además de crear nuevos como el apoyo para mujeres adultas y una beca universal.

Estas propuestas han estado bajo cuestionamiento. ¿De dónde saldrá el dinero para los programas? Según Vianey García, desde el Congreso se trabajará para priorizar el presupuesto y que quienes tengan más, paguen más.

Pues primero haciendo que, quienes más tienen más paguen y con eso me refiero a un grupo a un puñado de personas, no a la clase, media trabajadora no, eso creo que debemos dejarlo muy en claro.