Alejandro Carvajal candidato a diputado federal por morena por el distrito 6 en Puebla, explicó sobre la iniciativa de afores, dónde informó Cuánto dinero hay en las afores no reclamadas pues la cantidad es de 222 millones de pesos.

En conferencia de prensa el candidato explicó que la creación del fondo nacional de pensiones tiene el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de los pensionados de 4 mil hasta los 15 mil pesos.

Y esto se hará eliminando los organismos autónomos, además se ocupará el dinero que hay en las afores no reclamadas, asimismo se revisarán los fideicomisos que aún quedan.

Mencionó que el dinero que hay en las afores no reclamadas, no se lo quedará el actual gobierno o que se ocuparán para las campañas electorales, ya que está bien contabilizado y supervisado por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y resaltó que el dinero que se utilizará para la creación de este fondo serán las cuentas sin reclamarse, ya que hay bastantes cuentas sin reclamarse, por distintos factores, sin embargo dijo que en caso de que la persona a quien le pertenece esa cuenta reclame el dinero, se le regresará en una devolución de impuestos por parte de hacienda.

Cómo es y que busca la iniciativa del presidente para las pensiones del bienestar

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que los trabajadores reciban sus pensiones con una cantidad equivalente a su salario completo al momento de jubilarse.

El presidente de México explicó que el fondo nacional de pensiones se conformará con las afores no reclamadas por los trabajadores por un periodo mayor a los 10 años una vez cumplida la edad de jubilación, y si el monto es de al menos cuarenta mil millones de pesos.

Asimismo habrá una segunda forma de de financiar el nuevo fondo nacional pues será a partir de los recursos confiscados además de las utilidades de las empresas paraestatales manejadas por la Marina y la Defensa Nacional.

El presidente López Obrador, resaltó que “no se perjudicará” a nadie con esta propuesta de reforma y que por el contrario, se fortalecerán las fondos para apoyar a las y los trabajadores.

¿Qué es el afore y cómo funciona?

Una Afore es una institución financiera creada para administrar e invertir de manera segura los recursos para el retiro del trabajador, mejorando las condiciones de su pensión. Estas Afores también son conocidas como Administradoras de Fondos para el Retiro.

Uno de los objetivos de esta entidad es asignar a los trabajadores una Afore que les permita manejar sus recursos y prepararlos para formar la pensión que estos tendrán en el futuro.

Para tener un Afore, debes de trabajar o haber trabajado como asalariado; o si eres trabajador independiente, el Afore lo debiste tramitar tú, así que “si siempre has trabajado por tu cuenta y no sabes nada de tu Afore, es porque seguramente no tienes”, señaló Ivan Hernández, director de Coru.com.

A continuación te mostraremos los pasos a seguir para encontrar tu Afore en internet:

Entra a la página de e-SAR, que es el sistema oficial de la Consar para realizar trámites relacionados con los Afores. Debes ingresar al apartado que dice “Localizar tu afore” y llenar un formulario para iniciar tu trámite. Necesitarás tener a la mano: tu Número de Seguridad Social (NSS) o tu Clave Única de Registro de Población (CURP). El NSS lo puedes encontrar en las páginas del IMSS o INFONAVIT, dependiendo tu institución, o también aparece en tus recibos de nómina. La respuesta te llegará casi de inmediato a tu correo electrónico, si no es así, puedes comunicarte al servicio gratuito de Sartel de la Consar: 1328-5000. Una vez que te respondan, ya sea por email o por teléfono, te harán saber si tienes una cuenta individual, la cual es aquella donde el gobierno acumula tus aportaciones y las asigna a las Afores que den mayor rendimiento neto.

