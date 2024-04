“Los músicos somos los creativos, nosotros tenemos que encontrar la forma de llegar al público”, reflexiona la cantautora poblana Diana Lara, mejor conocida como Dianalá.

En entrevista con Poblanerías.com, Dianalá habla sobre crear música, la forma en que hay que conectar con el público y cómo ha logrado diversificar sus ingresos en la industria, en la que no basta con crear música, sino hay que promoverla.

Con un enfoque en el pop folk, Dianalá no solo se dedica a la interpretación y composición, sino también a la producción y promoción artística, abarcando un espectro amplio que va más allá del escenario.

Dianalá comenzó su camino en la música desde muy joven, influenciada por el entorno musical que vivía en casa y las diversas disciplinas artísticas y deportivas que practicó. “La música siempre ha sido parte de mi vida, incluso antes de que decidiera que sería mi carrera”, explicó Diana durante la entrevista.

Se dio cuenta que su pasión estaba en el canto cuando notó que al dejar de hacerlo sintió el vacío que la música llenaba en su vida.

A lo largo de los años, Diana ha evolucionado desde sus inicios en la rondalla de su escuela hasta presentaciones en cafés locales en Cholula, abarcando una gama de experiencias que han enriquecido su trayectoria. “Cantar en diferentes escenarios me ha permitido no solo desarrollarme artísticamente, sino también experimentar directamente con el público, lo cual es invaluable”.

Sin embargo, vivir de la música presenta sus desafíos. Dianalá aclara que hay una gran diferencia entre vivir de la música en general y vivir exclusivamente de la interpretación. “No he podido vivir solo de cantar. La música es mucho más que estar sobre un escenario; implica producción, promoción y colaboración”, comentó.

Esta realidad la ha llevado a explorar y combinar diversas facetas de la industria musical para sostener su carrera.

Yo creo que sí, yo he vivido de la música; sin embargo, no he vivido solo de cantar, que no es lo mismo, no? Puedes ser músico y dar clases, por ejemplo. Yo, siendo productora y promotora, me dedico también a organizar eventos. Puedes dedicarte a varias actividades que, a fin de cuentas, son las que te permiten vivir de la música, no necesariamente estando arriba del escenario