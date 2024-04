Ministro de la SCJN dicta conferencia magistral en la BUAP

Como parte de las actividades del XXXIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica (ANFADE), el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, dictó una conferencia magistral en el Salón Barroco del Edificio Carolino, donde expuso el tema de Administración de Justicia y Estado de Derecho en México.

Organizado por la Facultad de Derecho de la BUAP, en coordinación con la ANFADE, este foro se realizó el 25 y 26 de abril con la participación de destacados juristas, entre ellos el ministro Luis María Aguilar Morales, quien en su exposición definió al Estado de Derecho como un principio que dicta que las instituciones están sometidas a leyes establecidas en la Constitución; es decir, el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, la cual debe ser cumplida por todos, sin estar sometida a voluntades particulares.

Destacó que en nuestro país la división de poderes se establece para lograr un equilibrio de fuerzas, limitando y evitando el abuso del poder público: “La única ley que debe seguir un juez es lo que dicta la Constitución, así que si un juez no tiene independencia será el mandadero de intereses ajenos, pero no será un juzgador; su labor debe establecerse desde una postura independiente y no debe dejarse guiar ni por sus propias convicciones”.

Se pronunció porque los jueces sean garante de su propia conducta que legitime su actuación. La Constitución, aseguró, ordena que la independencia de los jueces debe estar garantizada por las leyes orgánicas de los estados o entidades.

Subrayó también la función de los defensores de los derechos humanos y cómo se vincula con el desempeño de los jueces, quienes no deben dejarse influir en el momento de tomar resoluciones, pues están obligados a seguir los lineamientos constitucionales.

Al término de su exposición, Luis María Aguilar recibió un reconocimiento de manos de la Abogada General de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, y del presidente de la ANFADE, Máximo Carvajal Contreras. De este congreso, dirigido a directores y directoras de facultades de Derecho de todo el país, saldrán acuerdos que quedarán asentados en la “Declaración de Puebla 2024”.

POB/LFJ