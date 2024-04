“Mi amigo robot” o “Robot Dreams” estará disponible en las salas de cine del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP a partir del jueves 4 de abril hasta el miércoles 17 de abril de 2024.

Te decimos fechas y horarios en los que podrás ver esta película nominada al Oscar.

La entrada general tiene un costo de 50 pesos por persona y los horarios varían dependiendo de cada función:

El Complejo Cultural Universitario de la BUAP se encuentra sobre el boulevard Atlixcáyotl 2299, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue.

Mi amigo robot es una película española dirigida por el cineasta Pablo Berger, quien se basó en el cómic del mismo nombre creado por Sara Varon en 2007 para crear la cinta.

De acuerdo con el director de Mi amigo robot detalló en una entrevista el motivo por el que decidió adaptar el comic de Sara Varon a un largometraje:

Me enamoré de Robot Dreams porque habla de la amistad, de su importancia, de las relaciones, de cómo superar la pérdida… pero con mucho humor e imaginación. Y al ser un cómic mudo, conectaba con mi mundo y mis películas. Por eso decidí embarcarme en esta loca aventura de llevarla al cine.

Mi amigo robot es una película animada que sigue la historia de Dog, un perro neoyorquino que está cansado de siempre sentirse solo en una ciudad tan grande; por ello decide adquirir un compañero robot, ambos crean un vínculo tan fuerte que en poco tiempo se vuelven inseparables.

Sin embargo, un día Dog se ve obligado a abandonar a Robot en la playa con el riesgo de no volver a verlo jamás.

Mi amigo robot fue nominada a Mejor película animada en la edición nùmero 96 de los premios Oscar, sin embargo, el galardón se lo llevó la producción japonesa “El niño y la garza” de Hayao Miyazaki.

Watch this year’s animation nominees draw their characters winning an Oscar. #Oscars https://t.co/s0PtBNGkhW

— The Academy (@TheAcademy) March 4, 2024