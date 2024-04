Los miembros del comité ejecutivo de Morena, cuestionaron las prácticas de ataques de la oposición definiéndolas, como campañas de lodo, de miedo y que se están desmoronando; además mencionaron que las propuestas de los candidatos de morena si están sustentadas y son viables.

Morena califica con campañas de lodo y desmoronamiento a la oposición

Durante esta mañana, dirigentes del PAN, denunciaron y exhibieron un video por redes sociales, en el que se muestra que el actual secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, convocó una reunión, el pasado sábado 16 de marzo con los burócratas del estado, para solicitar el voto y apoyo a los candidatos Alejandro Armenta y Pepe Chedraui, quienes buscan la gubernatura estatal y presidencia municipal, respectivamente.

Ante ello, Alfonso Bermúdez mencionó que al ser un día sábado “la gente tiene derecho a participar en reuniones, a organizarse de manera libre y a ejercer sus derechos políticos y electorales”

Además, agregó que durante el informe del gobernador en el Congreso del estado, “¿Qué decían los panistas y los priistas y los peseístas de él? Pues no lo felicitaban, no aplaudían su neutralidad, pues no era el mejor secretario de Gobernación que hemos tenido”

Finalmente, mencionó que después de 3 meses, “cuándo ya ocupan descalificar, cuando ya ocupan que los números no le dan, pues ya es lo más fácil denunciar”, dijo el dirigente Alfonso Bermúdez.

Además, Andrés Villegas Mendoza, mencionó que el ha trabajado con el secretario de gobernación y que es un persona integra e institucional.

“Y hoy, con desesperación, nuestros adversarios ya no encuentran nada más que difamar, que reclamar. Si el cinismo fuera partido sería el pan. Porque no se acuerdan ellos cómo presionaban, amenazaban, coaccionaban e inventaban cosas”

“Porque ya están en una etapa de desesperación. Y esa etapa de desesperación la consiguieron a tres días de haber iniciado campaña. Imagínense cómo van a estar en las últimas semanas” sentenció el candidato a diputado local del distrito 15.

El secretario general del comité ejecutivo, Agustín Guerrero, mencionó que las propuestas de Alejandro Armenta, mencionó que se realizan distintos análisis y estudios, “para no tejer en el cielo, para no hacer castillos en el aire, sino para hacer cosas viables, posibles, logrables”

¿Cuándo son los debates para la presidencia de México y para gobernador del estado de Puebla

Este domingo 7 de abril se realizará el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, a las 21:00 horas.

Los dirigentes confirmaron que Alejandro Armenta, solo participará en un debate contra los candidatos Eduardo Rivera y Fernando Morales, el próximo domingo 12 de mayo a las 17:00 horas en el CCU de la BUAP.

POB/MMM