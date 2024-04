Arranca Movimiento Ciudadano campaña de Diputados Locales en Puebla

El día 2 de abril de 2024 los y las candidatas a diputaciones locales de Movimiento Ciudadano arrancarán su campaña en conjunto a las 10:00 de la mañana en la Fuente de los Frailes en colonia La Paz en la capital poblana.

Los perfiles ciudadanos desempeñan un papel crucial en el proceso electoral al representar la diversidad de la sociedad y formar la opinión pública.

Es por lo anterior que Movimiento Ciudadano en Puebla Capital ha apostado por lanzar a las diputaciones locales a perfiles ciudadanos con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las y los poblanos. Su participación activa no solo asegura la inclusión de diferentes perspectivas y preocupaciones en las plataformas políticas, sino que representa LO NUEVO, el cambio esperado para reconciliar a México y a Puebla.

Los y las candidatas que representarán a Movimiento Ciudadano en esta contienda

electoral son:

● Distrito 16: Yoselin Paredes Guevara, activista internacional por los derechos de

las mujeres migrantes, feminista, conferencista y columnista y además consultora

de gestión empresarial. Yoselin ha consolidado su carrera en la gestión de

organizaciones y estrategias empresariales. Consultora en gestión de proyectos

para diferentes organizaciones como INWOLE, IJGD Y WOMEN IN EXILE en

Berlín, Alemania.

● Distrito 20: Rodolfo Cortina Cordero, es académico, y docente. Se define como una persona que representa los derechos de diferentes colectivos, y en lo particular de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como lo son los núcleos resultado de la migración. Su principal política pública tiene que ver con la Canalización del río Atoyac, como una actividad transversal en un proyecto transexenal en conjunto con la iniciativa privada, diferentes organismos públicos descentralizados nacionales e internacionales.



● Distrito 9: Toño Leal, (@leal8antonio) joven abogado, activista, defensor de derechos humanos, miembro del Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad del Municipio de Puebla y de la Red Ciudadana del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Está convencido que si se puede una Puebla nueva trabajando y siendo leal a las personas y sus causas.

● Distrito 10. Mónica Cano Guzmán, es Licenciada en Ciencia Política, maestría en Ciencia Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudiante de Auditoría Gubernamental. Ex Consejera ciudadana en el Municipio de Puebla. He impartido talleres y conferencias en diferentes universidades. Ex directora de finanzas en el Ayuntamiento de Chignahuapan.

● Distrito 19. José “Capi” Vargas, tiene 33 años en el área de servicio en Puebla en banquetes, restaurantes y hoteles. Ha sido presidente de meseros certificados de Puebla y del sindicato de meseros en Puebla 2022/2023. Es coordinador de eventos, mixologo, parrillero y capacitador en temas de protocolos de servicio.

● Distrito 11. Pablo Portals, es conferencista sobre temas de seguridad y democracia en distintas universidades en México y Argentina. Abogado. Consultor y asesor político. En 2020 fue coordinador y líder del movimiento estudiantil más grande y organizado en Puebla. Representante estudiantil e interlocutor ante autoridades universitarias, así como municipales, estatales y federales en las mesas de negociación sobre seguridad pública.

● Distrito 17. Luz Arredondo, es ciudadana como tú, no vive de la política. Abogada de profesión y activista por convicción. Mujer de Acción que vive el aquí y el ahora. Tiene experiencia en la administración pública, realizando acciones que han impactado a la entidad. Abanderada del empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

La inclusión de activistas y perfiles ciudadanos en la esfera política no sólo diversifica la representación, sino que también fortalece la conexión entre el gobierno y la sociedad civil. La apuesta de Movimiento Ciudadano en las Elecciones locales de 2024 es llevar los mejores perfiles ciudadanos al ejercicio legislativo.

Como ciudadanos, los y las candidatas de MC traen consigo una autenticidad y un compromiso arraigado en la realidad de la comunidad a la que sirven. En un momento en el que la confianza en las instituciones políticas puede estar en entredicho, la entrada de activistas en el escenario político ofrece una oportunidad única para revitalizar la confianza pública y reafirmar el poder del pueblo en la toma de decisiones.

