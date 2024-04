Pepe Chedrahui, el candidato de la mega alianza conformada por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Fuerza por México y Nueva Alianza al gobierno de la ciudad de Puebla, aseguró que los gobiernos panistas que ya tuvieron la oportunidad de estar al frente del Ayuntamiento han fracasado.

En entrevista con Poblanerías.com, Pepe Chedrahui, habló sobre las propuestas para crear lo que él y su planilla llaman la “Puebla del Futuro”, un concepto que está basado en regresar los servicios públicos indispensables a la ciudad como el alumbrado y pavimentación de calles.

El candidato asegura que en los recorridos que hace en campaña, ha podido visitar Juntas Auxiliares y colonias de la ciudad; y en todas, dice, el principal reclamo es la inseguridad. “No vemos ni una patrulla, ni un policía que esté haciendo rondines”, dice.

Caminamos durante dos o tres horas en diferentes puntos de la ciudad y no vemos ni una sola patrulla. Las unidades habitacionales y los puntos auxiliares están completamente desatendidos, lo cual es muy preocupante

Según datos del candidato Pepe Chedrahui, siete de cada diez personas se sienten inseguras en Puebla; y para contrarrestar esta problemática, propone crear senderos seguros, especialmente diseñados para las mujeres.

Además, revisar la concesión de alumbrado público cuyo contrato vence el 14 de octubre, día en que se cambia de administración.

En la entrevista, Pepe Chedrahui declaró que el alumbrado público en la ciudad es menor al 50%, pese a que el ayuntamiento destina un presupuesto anual de 600 millones de pesos para el pago a la empresa que tiene la concesión.

Además, del recurso del Derecho al Alumbrado Público (DAP) que cobra la Comisión Federal de Electricidad en los recibos de luz.

Para Pepe Chedrahui, el tema del alumbrado va de la mano con la seguridad, pues al no tener áreas iluminadas, se favorecen las condiciones para cometer un delito.

Además criticó que las luminarias que están utilizan focos de mercurio de los que se desconoce cómo se desechan, afirmó.

Lo que sí sabemos perfectamente bien, es que Puebla no está iluminada y hace falta muchas muchas luminarias que están apagadas que existen no tienen foco que existen, no están conectadas. Seguimos con con con con utilizando focos de mercurio, cancerígeno, hay que ver dónde se desechan esos ojos son miles y miles de focos que se cambian