OPINIÓN: Mes y medio y como siempre, nada de sustancia

Este lunes se cumplió la primera mitad de las campañas electorales a nivel federal. La mayor atención como siempre, está en la competencia por la presidencia de la República.

¿Qué ha cambiado respecto a otras elecciones? Prácticamente nada.

La prensa hace campaña velada a la candidata de su preferencia, aunque a veces les traiciona el subconsciente y le dedican a su consentida, primeras planas y fotos tamaño póster para destacarla por encima del resto.

Lo hacen los medios que profesan una postura y los medios que están al otro lado de la banqueta.

En medio, nada de información, nada de sustancia, nada de datos duros que confronten la realidad que pretenden hacer más bella las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República.

Claro, quienes aspiran a presidir el país tampoco han hecho propuestas concretas de política pública ni proyectos de inversión y gasto para hacer realidad sus listas de buenas intenciones, pero con mayor razón los medios deberían de estarse ocupando de estos huecos que no llenan.

Por ejemplo. Xóchitl Gálvez habla de que todas las policías del país ganen por lo menos 20 mil pesos mensuales, pero no ha dicho cómo lo logrará. Aquí los medios pueden hacer un buen reportaje sobre si es viable o no llegar a este mínimo en las condiciones en las que se encuentra el país.

Claudia dice que construirá preparatorias en todo el país y tampoco dice de dónde saldrá el dinero para las obras, el equipamiento o la contratación de personal docente y administrativo para ello. Aquí la prensa puede investigar cuánto costaría eso y tomar como base, por ejemplo, el proyecto de las Universidades del Bienestar.

Álvarez Máynez promete universidad a por lo menos un millón de jóvenes, pero tampoco ha explicado cómo, en dónde, en qué carreras, si será en universidades públicas o privadas… y claro, las universidades públicas dirán “venga”, pero ¿Quién va a pagar eso? ¿Y sobre esto qué podemos hacer desde la prensa?

Mes y medio de campañas y hemos tenido la misma mala cobertura periodística que sigue sin salir de la simple transcripción de malos discursos. Seguramente nada cambiará en el mes y medio que resta.

PD.De pena ajena, pero no sorprende. Este lunes 15 de abril, el presidente aceptó y prometió su total apoyo para que México sea sede un primer congreso, convención o lo que sea que quieran, pero se reunirán sedicentes periodistas aplaudidores no sólo de este gobierno, sino de otros gobiernos de América Latina. Quienes se creen periodistas porque publican lo que piensan (y no lo que investigan) en cualquier plataforma digital, dicen que tendrán un primer encuentro latinoamericano para unir fuerzas contra los embates de los medios conservadores que callan lo que ellos (dicen) valientemente publican para informar a sus pueblos. Pues así… y nos costará dinero público esa reunión.