Este 30 de abril de 2024, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Puebla presentó, en rueda de prensa, evidencia que expone a miembros del PRI comprando votos.

De acuerdo con el audio mostrado, los integrantes del PRIAND ofrecen hasta 5 mil pesos.

En rueda de prensa, el representante propietario de Morena Puebla ante el IEE, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz presentó un audio que prueba que “el PRIAND compra votos”:

En el audio se escucha a Alberto Cruz González, integrante del PRI, manteniendo una llamada telefónica donde ofrece 5 mil pesos a la persona, con tal de votar por Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura del estado de Puebla:

Yo soy como coordinador y como promotor del voto, viejo. Pero ves que antes estaban en 200 pesos, ahora el monto va a ser de 5 mil pesos, pero no te van a dar el dinero en efectivo, te van a dar unas láminas, un calentador o cemento o algo. Entonces no sé si me me prestarías una foto de tu credencial y tu número de teléfono, entonces se van a estar comunicando contigo para ver si estás apoyando a Lorenzo Rivera o al Lalo Rivera.