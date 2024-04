Este 11 de abril de 2024, el candidato a la gubernatura de Mexico por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se presentó al conversatorio UPAEP “Hablemos por México” para hablar sobre sus propuestas en distintos rubros.

El candidato tuvo cinco minutos para contestar cada una de las preguntas que los estudiantes de la UPAEP le hicieron en materia de salud, educación, medio ambiente, economía, justicia, seguridad, arte y cultura.

El evento abrió sus puertas a estudiantes de la UPAEP, la Universidad Anáhuac y la Universidad Madero quienes, al finalizar la sección que abarcó estos siete ejes, enviaron sus preguntas escaneando un código QR para que el candidato las respondiera.

Las preguntas se enfocaron en temas de narcotráfico, migración, inclusión, seguridad y energías renovables.

Entre las propuestas de Jorge Álvarez Máynez en temas de salud, el candidato mencionó que dará prioridad a las infancias de México implementando un “programa de atención a primera infancia y cobertura nacional para niñas y niños con cáncer“.

Además, aseguró que brindarán un sistema de salud universal para toda la sociedad, incluyendo expedientes médicos y consultas digitales.

Máynez aseveró que para mejorar el sistema educativo era necesario atender la infraestructura de las escuelas, capacitar a los maestros y el aprendizaje de los niños y niñas. Asimismo, reveló que destinarán 100 mil millones de pesos anuales para garantizar la dignidad y seguridad de las escuelas.

El candidato de Movimiento Ciudadano informó que financiará sus propuestas cobrando impuestos a empresas e industrias que “causan daños a la salud” como las tabacaleras, refresqueras y productoras de alimentos azucarados.

Si una generacion se acaba los recursos naturales, hace un mal uso del agua, contamina fabricando coches para consumir gasolina que cada vez es más cara entonces no hay justicia generacional. […] Si el Tren Maya lesiona el medio ambiente no hay justicia generacional. hemos perdido 4 millones de ectáreas de áreas verdes en los últimos 20 años.

Una de las propuestas de Jorge Álvarez Máynez respecto a este eje es aprovechar las energías renovables, hacer uso de la energía eólica, hacer trata de agua y exigir responsabilidad ambiental a las empresas que más contaminan.

El candidato insistió en invertir en energías renovables e impulsar a los emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las propuestas de Jorge Álvarez Máynez en cuanto a seguridad son emplear tecnología de punta para localizar y registrar los actos delictivos. Además, reconoció que los elementos de seguridad requieren capacitación, por lo que aseguró fundar una academia para formar policías preparados para atender a la sociedad.

No vas hay que acabar con los delitos de alto impacto atendiendo las causas y hacer justiciables cada uno de estos delitos […] Como políticos debemos involucrarnos, si tu no le quieres entrar al tema de la justicia no te metas a esto.

El candidato ahondó en la necesidad de invertir y apostar por el arte y la cultura del país; añadió que en diversas ocasiones ha fomentado la lectura, el teatro y la música en las escuelas de media superior.

En este sentido, aseguró que implementarán un modelo educativo para impulsar la formación artística.

Mil 200 estudiantes asistieron al conversatorio “Hablemos por México” para escuchar las propuestas de Jorge Álvarez Máynez y, en el trascurso del evento, se mostraron entusiastas con sus respuestas en cada uno de los ejes.

Al finalizar, el candidato a la gubernatura de la República expresó su conformidad con el conversatorio y prometió continuar luchando por el país:

No sé cómo me vaya a ir el 2 de junio pero yo me voy a quedar a luchar a lado de ustedes lo que me quede de vida.