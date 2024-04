Horas después de que el candidato a la alcaldía de Puebla, Mario Riestra, denunciara haber sido víctima de amenazas de muerte, Alejandro M., presunto culpable, negó ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) amenazas a Mario Riestra.

Durante la madrugada del pasado 22 de abril de 2024, Mario Riestra, candidato a la presidencia municipal de Puebla por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, denunció ante la FGE que recibió amenazas durante un mitin en San Francisco Totimehuacan.

Según Mario Riestra, un hombre lo sujetó del cuello para acercarlo a él y le dijo en dos ocasiones que su cabeza “costaba 15 mil pesos”.

En entrevista, declaró que el hombre que lo amenazó fue detenido, pero no tardó en ser liberado, pues la familia del sujeto llegó al lugar y evitó que fuera puesto a disposición de las autoridades.

Gobernador @SergioSalomonC, respetuosa pero firmemente: garantice la paz y seguridad que los poblanos merecen. Saque las manos de la elección.

A quien me mando este mensaje le digo: no me conocen. No me van a amedrentar. Vamos a redoblar esfuerzos. Esta lucha, es por Puebla. pic.twitter.com/gl1Tpd2mHz

— Mario Riestra Piña (@marioriestra) April 22, 2024