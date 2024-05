“Tenemos claridad que hoy hay dos proyectos de país”, mencionó Blanca Alcalá, diputada federal por Puebla de cara a la elección presidencial del 2 de junio.

En entrevista con Poblanerías.com, Blanca Alcalá compartió sus perspectivas sobre la actual campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, en la que colabora y describió el escenario como una contienda entre dos visiones distintas de país.

Haciendo referencia a las diferencias entre las coaliciones en contienda. Según ella, la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ busca recuperar la fortaleza de las instituciones del país y modificar estrategias en áreas como salud, seguridad y atención a las mujeres.

Sobre la campaña de Xóchitl Gálvez, la ex presidenta municipal de Puebla dijo que el objetivo es claro: recuperar las instituciones de lo que ella llama el autoritarismo de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada federal también criticó la transformación de programas sociales en asistenciales y aseguró que estos ya dejaron de cumplir su propósito porque ahora se utilizan con fines político-electorales.

En cuanto a la posibilidad de que México tenga su primera presidenta, Blanca Alcalá anticipa un gobierno que enfrentará el doble de desafíos.

Opinó que la futura presidenta deberá encarar los problemas del país con un liderazgo firme y preparado para enfrentar críticas y desafíos dobles, debido a las expectativas y presiones adicionales que conlleva ser la primera mujer en tal posición.

En relación con las candidatas, Blanca Alcalá mencionó que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum tienen las capacidades necesarias, pero subrayó la importancia de un liderazgo que no repita errores de administraciones anteriores y que se acerque a los expertos y a la realidad del país para tomar decisiones informadas.

Ella ya lo dijo: ‘no me va a mandar ningún hombre” y yo te diría, porque a mí me ha pasado, o sea, a mí no me manda ningún hombre y vaya que hubo épocas en las que el gobernador era, quien hoy está en la cárcel y el otro que desafortunadamente está muerto, y vaya que siempre decían ‘la van a mangonear’ y pues no, uno tiene que tener firmeza en saber quién es qué quiere y cuál es su compromiso.