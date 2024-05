Este 10 de mayo de 2024, el colectivo Voz de los Desaparecidos y las madres buscadoras del interior del estado se reunieron en una manifestación pacífica en el Zócalo de la ciudad para protestar por sus hijas e hijos desaparecidos.

El 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la madre, es un día más de lucha, impotencia, incertidumbre y tristeza para las madres buscadoras que anhelan encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos.

Por eso, el colectivo Voz de los desaparecidos convocó a las madres buscadoras a una protesta pacífica en el Zócalo de Puebla para exigir respuesta a las autoridades del estado.

Así, en punto de las 10:00 horas, las madres buscadoras, familiares de víctimas desaparecidas y el colectivo se reunieron en la Catedral de Puebla para escuchar una misa a cargo del arzobispo Victor Sánchez, quien dedicó la eucaristía a las madres desaparecidas, a las madres víctimas de feminicidio y a las madres buscadoras.

Al terminar la misa, el arzobispo roció con agua bendita los carteles, fotografías y lonas de las personas desaparecidas.

Al salir de la Catedral, el colectivo y las madres buscadoras se concentraron en el Zócalo para exigir justicia a las autoridades y hacer bordados a manera de protesta.

A las 11:00 horas, representantes del colectivo Voz de los desaparecidos, compartiron un mensaje dirigido a la sociedad y a las autoridades, mismas que, de acuerdo con sus declaraciones, “les han fallado a las buscadoras“.

No, señores del gobierno, no basta que nos escuchen, no basta que en campaña mientan sobre lo que hicieron o lo que van a hacer, no pueden engañar a una madre que el 10 de mayo ha cambiado un ramo de rosas por una pala.