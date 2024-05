El próximo 2 de junio de 2024, Puebla celebrará una de las elecciones más importantes de su historia. En entrevista con Poblanerías.com, Jordan Miranda Trejo, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, explicó cómo funcionarán las casillas electorales y la importancia del conteo de votos.

Jordan Miranda Trejo informó que los funcionarios de casilla llegarán entre las 7:00 y 7:30 am para armar y ordenar las casillas. Se espera que la primera persona vote alrededor de las 8:15 am, y que las casillas estén operativas al 100% a las 10:00 am.

Para quienes no puedan votar en su casilla asignada, existen casillas especiales con 1000 boletas cada una. Algunas ubicaciones incluyen Agua Santa y el Centro Escolar “Niños Héroes de Chapultepec”. Las ubicaciones pueden encontrarse en la página “Ubica tu casilla” del INE.

Se han implementado protocolos para garantizar el derecho al voto de personas con discapacidad, permitiendo la asistencia de funcionarios y familiares. Además, se asegura el voto inclusivo para personas trans, evitando procedimientos adicionales y discriminación.

En febrero se elaboraron y en marzo se aprobaron las propuestas para la localización de casillas. Las boletas electorales estarán en los domicilios de los presidentes de casilla a partir del 27 de mayo, quienes las trasladarán el día de la elección. También se ha preparado para posibles apagones, con plantas de electricidad en cada distrito.

Las casillas cerrarán a las 18:00 horas, permitiendo votar a quienes lleguen antes de esa hora. El conteo de votos para presidente, municipal y gobernador se realizará simultáneamente. Los primeros resultados estarán disponibles entre las 8 y 9 de la noche del 2 de junio en la página oficial del PREP.

Jordan Miranda Trejo destacó la inversión necesaria para una democracia de calidad. Aunque el presupuesto electoral se redujo, no afectará las actividades sustanciales ni los derechos político-electorales de la ciudadanía. Invitó a la sociedad a ejercer su derecho al voto.

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Producción: Juan Carlos Sánchez

Asistencia: Mauricio Meléndez y Mapi Flores Cruz

—

POB/LFJ