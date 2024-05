Guía para marcar tu boleta electoral el próximo 2 de junio

En México, este 2 de junio de 2024, la ciudadanía elegirá al próximo Presidente de la República, senadurías, diputaciones federales y más cargos públicos, por lo que al llegar a las casillas recibirá más de una boleta electoral.

Te compartimos una guía para marcar tu boleta electoral.

Cómo marcar la boleta electoral este 2 de junio de 2024

Para estas elecciones, algunos candidatos son postulados no solo por un partido sino por una coalición. Por ejemplo, dos de los tres candidatos presidenciales:

Claudia Sheinbaum está postulada por la coalición Sigamos haciendo historia , integrada por los partidos de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo

está postulada por la coalición , integrada por los partidos de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo Xóchitl Gálvez está postulada por la coalición Fuerza y corazón por México , integrada por el PAN, el PRI y el PRD

está postulada por la coalición , integrada por el PAN, el PRI y el PRD Jorge Álvarez Máynez va por el partido de Movimiento Ciudadano

Teniendo esto en cuenta, así puedes llenar tus boletas electorales:

Puedes marcar las tres casillas que representan a tu candidato de preferencia, lo que supondrá un voto para ese candidato. Es decir, si deseas votar por la candidata Claudia Sheinbaum entonces podrás marcar la casilla de Morena, PT y PVE. También puedes marcar dos partidos que representan a tu candidato a elegir; por ejemplo, si tu voto va para Xóchitl Gálvez, entonces podrás seleccionar el PAN y PRI. Asimismo, podrás seleccionar solo una de las casillas y tu voto también será válido.

Ten cuidado, pues si marcas la casilla con el nombre de un candidato y, en la misma boleta, seleccionas a otro candidato, tu voto será anulado.

Estos puntos aplican para elegir cualquier cargo, ya sea para la presidencia de la república, gubernaturas, diputaciones, senadurías y demás cargos públicos.

Recuerda que tu voto es libre, secreto e intransferible.

Preguntas frecuentes al momento de llenar la boleta electoral

¿Qué marcas son válidas para marcar la boleta?

La marca más común y recomendada es el tache (x), aunque tambien puedes seleccionar la opción de tu preferencia con un signo de más (+), una palomita, un círculo o escribir un “Sí”. Eso si, asegúrate de que tu marca no se salga del marco al que pertenece tu candidato a elegir, pues debe ser legible.

¿Debo usar el marcador que me den en la casilla?

Sí, este marcador no se borra, por lo que puedes estar seguro de que tu voto no será alterado. Sin embargo, puedes llevar tu propio bolígrafo o marcador (que no sea transferible). Evita usar lápiz para llenar tu boleta, pues tu voto será anulado.

¿Qué pasa si dejo la boleta en blanco?

Tu voto será anulado.

¿Qué pasa si escribo insultos en la boleta electoral?

Tu voto será anulado.

¿Puedo escribir un mensaje de apoyo a algún candidato?

Sí, siempre y cuando el mensaje se mantenga dentro del recuadro que le corresponde a la candidata o al candidato de tu elección.

¿Qué pasa si mi boleta electoral se rompe?

Si tu boleta se rasga u rompe de una esquina, el INE asegura que tu voto no será anulado siempre y cuando se alcancen a ver todos los recuadros de los partidos y tu voto sea claro.

¿Me puedo llevar la boleta electoral a mi casa?

No. De acuerdo con el artículo 403 del Código Penal Federal, esta conducta amerita una pena de 6 meses a 3 años de prisión y de 10 a 100 días de multa.

¿Qué pasa si selecciono varios partidos que no pertenecen a la misma coalición en un mismo cargo?

Tu voto será anulado.

—

POB/DJG