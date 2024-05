Mayo es el mes de la lucha contra el Lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a más de 5 millones de personas alrededor del mundo.

Para saber qué es el lupus y cómo afecta a las personas, en poblanerias.com entrevistamos a la Doctora Elizabeth Olivas Soto, fundadora de la Fundación Lupus Esperanza de Vida, que ha ayudad a 220 personas con esta enfermedad.

En entrevista con poblanerias.com, la Doctora Elizabeth Alonso Soto compartió que el lupus es una enfermedad crónica, degenerativa, autoinmune, multisistémica y multifactorial.

Es decir, el lupus es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunológico del cuerpo actúa en contra del propio organismo, ocasionando graves afectaciones en el paciente.

A su vez, es multisistémica porque daña diversos sistemas del cuerpo, como el hígado, páncreas, riñón, corazón, los pulmones, las articulaciones, la sangre y la piel.

Es importante recalcar que el lupus no es contagioso, por ende, no se transmite ni se contrae; la Doctora Elizabeth explicó los factores que desencadenan la enfermedad:

La doctora reveló que el Lupus puede mantenerse inactivo en el cuerpo del paciente hasta que algún factor “lo activa”; este factor puede ser estrés, algún accidente, una situación que ocasionó un grave impacto en el paciente o emociones negativas.

Al cabo de mis investigaciones durante muchos años sobre esta enfermedad, he descubierto que tiene mucho que ver con las emociones.

Asimismo, la Doctora informó que el lupus es una enfermedad que no tiene cura, pero que sí puede controlarse:

El Lupus no tiene cura, tampoco es contagioso; es una enfermedad que a pesar de las arduas investigaciones, no tiene una cura hasta el momento.

La manifestación más común de lupus es fatiga, cansancio extremo, erupciones cutáneas – incluyendo la característica ‘mariposa en las mejillas’ -, pérdida de cabello excesivo y dolor corporal.

Aunque puede tener otras manifestaciones como falla renal, falla respiratoria, falla hepática, falla cardíaca o deterioro de la memoria (trastorno cognitivo secundario).

Debido a los síntomas iniciales, la Doctora Elizabeth reiteró la importancia de hacer conciencia sobre esta enfermedad y prevenir su desarrollo, pues reveló que gran parte de sus pacientes llegan en estado grave por su detección tardía:

El primer paso para el diagnóstico del lupus es que el paciente presente síntomas clínicos característicos de la enfermedad, después se hacen pruebas de laboratorio para corroborar la presencia de la enfermedad.

En cuanto el tratamiento, este suele ser con anticuerpos y es muy costoso, tan solo el Rituximab original tiene un costo de 150 mil pesos como tratamiento inicial.

es muy muy difícil esta enfermedad y imagínate a mí que cae en personas que económicamente como nosotros atendemos a muchos.

Tenemos pacientes que vienen de las diferentes sierras de Puebla y no tienen recursos para pagar su medicamento; los medicamentos no perdonan, tienes que utilizarlo constantemente porque es ese soporte vital para enfrentar la enfermedad.

Aunado a esto, la doctora resaltó la importancia de que los pacientes reciban acompañamiento emocional y psicológico como parte de su tratamiento, pues presentar emociones negativas representa un gran riesgo:

Fundación de Lupus de América estima que a nivel global existen 5 millones de personas que padecen dicha enfermedad. Mientras que los especialistas de la UNAM, mencionan que en México la incidencia es de 20 casos por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con los datos de INEGI, la población total de México es de 127,5 millones de personas, por lo que en México se estima que 25 mil 500 personas padecen lupus, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres.

La Doctora Elizabeth añadió que esta tendencia a que la enfermedad destaque en las mujeres es por los cambios hormonales que suceden en el cuerpo:

La Doctora Elizabeth Alonso Soto, especialista en salud mental y fundadora de Fundación Lupus Esperanza de Vida, compartió desde su experiencia cómo es vivir con lupus.

A veces el cansancio y el dolor es tan fuerte que uno no se puede parar de la cama; el dolor es tremendo en los hombros, la cadera, las piernas… A veces hay un dolor matutino, una rigidez, que no puedes moverte y que cognitivamente no estás del todo bien.