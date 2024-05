Debido a la era digital actual, las estafas se han comenzado a propagar a través de mensajes fraudulentos vía WhatsApp, esto fue reportado por la empresa de ciberseguridad ESET, en donde se le promete gigabytes a los usuarios de dicha plataforma.

Detectan mensajes fraudulentos en WhatsApp

La estafa mencionada, incita a los usuarios a hacer clic en enlaces maliciosos que conducen a la descarga de aplicaciones fraudulentas, poniendo en riesgo su seguridad personal (contraseñas de redes sociales, correos electrónicos, fotos, ubicación, etc) y financiera (cuentas de bancos).

El proceso de engaño, comienza con un mensaje vía WhatsApp, invitando a hacer un clic para obtener un regalo “gigabytes para redes sociales y un monto de dinero” de forma gratuita, pero el objetivo es la descarga de una aplicación.

Una vez que el usuario hace clic, es redirigido a un sitio web, que solicita que ingrese el número de teléfono, para que posteriormente el usuario reenvié el mensaje con más contactos.

Si se avanza, el sitio web solicita realizar una supuesta verificación, lo que deriva a más redirecciones a sitios que prometen dinero a cambio de descargar una aplicación en Google play.

¿Cómo detectar mensajes fraudulentos en WhatsApp?

Para identificar este tipo de estafas, debes de prestar atención a los siguientes puntos:

Enlaces que solicitan activar nuevas funciones o descargar aplicaciones

Solicitudes de información personal (contraseñas, tarjetas de débito/crédito

Mensajes que prometen premios, dinero o servicios gratuitos

Mensajes que inciten a que actúes rápidamente “válido por 20 minutos”

A menudo, los mensajes contienen errores ortográficos.

Mensajes provenientes de números desconocidos

¿Qué hacer en caso de haber caído en una estafa?

Si has descargado alguna aplicación de algún link malicioso, es importante actuar rápido para minimizar los daños o prevenirlos. Para ello deberás de contactar con tu operador móvil y verificar que no estés suscrito a servicios de SMS premium, para que sean cancelados.

Si has compartido contraseñas o información sensible de algún correo electrónico, red social, etc, cámbialas inmediatamente y activa la verificación en dos pasos.

En caso de que hayas compartido algún dato de tus cuentas bancarias, deberás de informar sobre tu situación y verificar que no se realicen movimientos sospechosos.

Si recibiste el mensaje por WhatsApp, puedes denunciar el fraude al abrir la aplicación, presionar el icono de más opciones, ajustes, ayuda, centro de ayuda, “contactarnos”. Ahí podrás enviar un informe sobre lo sucedido.

—

POB/MMM