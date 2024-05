OPINIÓN ¿Podemos ser amigos de nuestras ex parejas?

Hoy en día, la idea de lo que significa ser hombre está cambiando. Las nuevas masculinidades nos invitan a ser más abiertos, emocionales y justos. Una pregunta que aparece mucho es si los hombres pueden ser amigos de sus ex parejas. Este tema no solo es importante para nuestras relaciones, sino que también muestra cómo están cambiando nuestras ideas sobre lo que significa ser hombre.

Para empezar, hablemos de la apertura emocional.

Antes, a los hombres se les decía que no mostraran sus emociones y que fueran siempre fuertes. Pero ahora, las nuevas masculinidades nos dicen que está bien ser abiertos y mostrar nuestros sentimientos. Esto es crucial para poder pasar de una relación romántica a una de amistad.

Según Kimmel (2008), ser emocionalmente abiertos no solo nos hace sentir mejor, sino que también nos ayuda a tener relaciones más sinceras y significativas, incluyendo con nuestras ex parejas. Si manejamos bien nuestras emociones después de una ruptura, podemos seguir siendo amigos, basando esa amistad en el respeto y la comprensión mutua.

Rompiendo con nuestro machismo

El machismo nos ha enseñado que una ruptura debe significar un fin total. Pero las nuevas masculinidades quieren cambiar eso. Connell (2005) dice que es mejor ver las relaciones como algo que puede cambiar y evolucionar. En lugar de ver una ruptura como un fracaso, podemos verla como una oportunidad para redefinir la relación. Si adoptamos esta nueva forma de ver la masculinidad, estaremos más dispuestos a seguir siendo amigos de nuestras ex parejas, viendo la ruptura como una evolución natural, no como un problema.

Igualdad y respeto

Las nuevas masculinidades se basan en la igualdad y el respeto mutuo. Anderson (2009) dice que ver a las mujeres como iguales facilita pasar de una relación romántica a una amistad. Esta forma de pensar nos ayuda a valorar a nuestras ex parejas no solo por la relación que tuvimos, sino como personas valiosas. Si tratamos a nuestras ex parejas con respeto y reconocemos su valor, podemos crear un ambiente donde la amistad puede crecer.

Lo que dice la ciencia

Los estudios han demostrado que es posible ser amigos de una ex pareja. Metts, Sprecher y Cupach (1991) encontraron que muchas parejas pueden mantener una amistad si ambos están dispuestos a redefinir su relación y comunicarse abierta y respetuosamente. Esto muestra que la amistad después de una ruptura no solo es posible, sino que puede ser muy enriquecedora.

Entonces, ¿podemos ser amigos de nuestras ex parejas? Con las nuevas masculinidades, la respuesta es sí, pero únicamente si somos más emocionales, rompemos con el machismo y promovemos la igualdad y el respeto. Si hacemos esto, podemos convertir una ruptura en una oportunidad para una verdadera amistad. Esta capacidad no solo mejora nuestras vidas personales, sino que también muestra cómo estamos evolucionando en nuestra forma de ser hombres en el siglo XXI.