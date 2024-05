Por el día de la madre conoce estas opciones que el Infonavit ofrece para que tengas tu propio hogar

Por el día de la madre, el Infonavit dará un bono en puntos para que cumplas más rápido con el puntaje de precalificación y puedas sacar tu financiamiento; así mismo, obtendrán más tiempo para pagarlo.

Si alguno de tus hijos es mayor de edad y cotiza al Infonavit, pueden elegir Unamos Créditos y solicitar un crédito juntos. Si dejaste de trabajar para una empresa como asalariada, pero tienes ahorros en tu Subcuenta de Vivienda, puedes comprar tu casa con Cuenta Infonavit + Crédito Bancario.

Antes, cuando decidías ser mamá tenías que dejar de trabajar por un tiempo o bien laborar de forma independiente, lo que implicaba interrumpir tu trayectoria laboral y por ende tu puntaje de precalificación para poder sacar un crédito con el Infonavit.

Esto, porque en la precalificación se consideran aspectos como tu estabilidad laboral, tu edad y tu salario diario integrado, tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda e información sobre la empresa en la que laboras.

Conscientes de ello y de que la realidad de las mujeres en México es diversa, el Infonavit no sólo ha reconocido su rol en la sociedad, sino que ha flexibilizado sus productos de crédito para que cada vez más mujeres que deciden ser mamás, puedan ser dueñas de su propia casa.

En este sentido, el Instituto lanzó Mujer Infonavit, un programa que sólo por ser mujer, te brindará los siguientes beneficios:

Más tiempo para solicitar y pagar tu crédito. Tu edad más el plazo para pagar el financiamiento que elijas podrá ser de hasta 75 años. Es decir, contarás con cinco años más que los hombres para liquidar tu financiamiento.

Bono en puntos en tu precalificación. Recibirás un bono de 20 puntos, que te servirán para alcanzar los 1,080 puntos requeridos para sacar tu crédito y comprar tu casa o pagar la deuda que tengas con otra entidad financiera; es decir, si tienes 1,060 puntos con este bono ya alcanzarías el puntaje mínimo para solicitar tu financiamiento.

Puedes acceder a estos dos beneficios, siempre y cuando mantengas una relación laboral activa y decidas ejercer tu derecho a un Crédito Infonavit.

Además, si alguno de tus hijos ya es mayor de edad, mantiene una relación laboral activa y también cotiza al Infonavit, puedes optar por juntar tu crédito con uno de ellos a través de Unamos Créditos.

Con este esquema de financiamiento, en lugar de obtener un crédito individual de hasta 2.7 millones de pesos, juntos podrían recibir hasta 4 millones 889 mil pesos y comprar una casa de mayor valor y mejor ubicación.

Pero, ¿qué pasa si decidiste ser mamá, ya no volviste a trabajar para una empresa y desde entonces ya no cotizas al Infonavit? No te preocupes, pues también en esa situación puedes acceder a una alternativa de crédito del Instituto.

Se trata de, Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, un producto de crédito dirigido a trabajadores independientes, con el que podrás hacer uso del dinero que está ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit y que podrás darlo como parte del enganche de la vivienda que deseas adquirir.

Los bancos participantes de este esquema de crédito son: Banorte, BBVA, HSBC, Santander, Mifel y Scotiabank.

El banco que hayas elegido evaluará tu capacidad de pago y determinará el monto del crédito y el plazo para pagarlo. Del total del crédito autorizado, el banco financiará el 70% y el Infonavit el 30% restante.

Para acceder a cualquiera de estos financiamientos u obtener más información ingresa a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y elige la opción que más se ajuste a tus necesidades. No olvides que también puedes llamar a Infonatel, al 800 008 3900, para recibir asesoría personalizada.

