En Puebla, varias tiendas y establecimientos ofrecerán a los votantes, tanto productos gratis como descuentos, si muestran que acudieron a votar. Para acceder a estas promociones por votar, solo es necesario que muestren su dedo entintado y su credencial de elector.

Lugares con promociones por votar

Cinépolis

La promoción por votar en Cinépolis, consiste en la promoción de 4 entradas x $100 pesos en salas tradicionales, Cinépolis plus, Macro XE, y Cinepolis Junior; o bien, 4 entradas x $200 para Cinépolis VIP, IMAX, 4 DX Y Screen X.

Al mostrar la compra de los boletos recibe unas palomitas chicas sabor mantequilla gratis.

Más información sobre la promoción para votar, da clic aquí

Librería Profética

Localizada en la Calle 3 Sur 701 del Centro Histórico de Puebla, pone en promoción todos los libros de su librería en un 50%, además de poner también toda su cafetería al 50%.

Dará café del día Espresso o Chiapas tamaño Alto (300 ml) en cada una de sus tiendas a partir de la apertura hasta al cierre de la tienda y/o hasta agotar las 140 redenciones.

Válido en sus tiendas físicas, excepto en sucursales de aeropuertos, tiendas Reserve Bar y tiendas dentro de escuelas. No aplica en servicio Drive Thru, Pick up (Recoge en Tienda), Car Pickup (Recoge en tú auto) ni delivery (didi, rappi, uber o wow+).

La Comer

En sus sucursales de Xpressa Café o City Market Café localizadas en La Comer, City Market o Fresko llévate un café americano chico por persona gratis.

El Globo

Un café americano de 12 onzas aplicable hasta acabar existencias.

Oxxo

La cadena comercial reglará un café americano de 360 ml por persona en un horario de 8:00 am a 6:00 pm o hasta agotar existencias de café, vasos o refill (termos a 100 vasos o café de tienda). La promoción esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Vips

Después de votar te esperan con una dona de azúcar o chocolate y un café gratis hasta agotar 200 redenciones por tienda.

Krispy Kreme

Su oferta consiste en una dona glaseada original gratis. No participan tiendas dentro de Liverpool, aeropuertos, Chedraui, HEB, OXXO, Hasbro, ni en plataformas de Delivery.

Lee también: Así es organizar la “elección más grande de la historia” en Puebla

Domino’s Pizza

Obsequiarán unas papotas a las primeras 100 personas en llegar a su tienda más cercana.

Además de las anteriores, estas tiendas ponen sus promociones días después de la elección.

Cinemex

A diferencia de otras empresas, su oferta no solo durará un día ya que serán los días 2, 3 y 4 de junio donde permanecerá vigente su promoción para todos sus complejos, películas y formatos disponiendo sus boletos al 3×1.

Cafetería Chapultepec

Se encuentra en la 11 oriente 215 del centro histórico y dará un café gratis, pero su promoción será valida para el día lunes 3 de junio al mostrar tu pulgar marcado.

Consideraciones a tomar

Intenta llegar temprano para alcanzar todas estas promociones. Revisa términos y condiciones en cada una de sus páginas web. Tu voto es libre y secreto.

—

POB/MFC