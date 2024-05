La Secretaría de Cultura y los Museos de Puebla han organizado un evento especial titulado “Galactic Mapping“, que se llevará a cabo en el San Pedro Museo de Arte el próximo sábado 4 de mayo de 2024, a las 19:00 horas. Este evento celebra la cultura de Star Wars con una fusión de tecnología, música y arte visual.

El “Galactic Mapping” ofrece una experiencia inmersiva donde los asistentes podrán disfrutar de proyecciones inspiradas en el universo de Star Wars. El evento incluirá la participación de Oscar Pinto y DJ Montessori, quienes estarán a cargo de la ambientación musical y visual de la noche.

La entrada al evento es gratuita, y se anima al público a participar activamente viniendo disfrazados de sus personajes favoritos de Star Wars y trayendo su propio tapete para sentarse durante las proyecciones. Además, la organización aclara que la programación está sujeta a cambios sin previo aviso.

El evento tendrá lugar en el San Pedro Museo de Arte, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Puebla, en 4 Norte #203. Este museo es conocido por su arquitectura impresionante y su contribución a la cultura y las artes en la región.

Para más información, los interesados pueden seguir las actualizaciones y detalles adicionales en las redes sociales de los museos de Puebla: Facebook e Instagram @PueblaMuseos y en el sitio web museospuebla.puebla.gob.mx.

El “Día de Star Wars” se celebra cada año el 4 de mayo. La fecha fue elegida por el juego de palabras en inglés “May the Fourth be with you”, una variante de la famosa frase de Star Wars, “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”). Este día es aprovechado por los fans de todo el mundo para celebrar el universo de Star Wars.

